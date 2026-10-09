Щука на севере, сазан на юго-востоке: где в Казахстане лучше всего рыбачить осенью

Осенью рыба меняет привычки, а рыболовам приходится менять тактику ее ловли. Где искать щуку на севере Казахстана, на какую рыбу рассчитывать в Алматинской области и почему даже опытные любители "второй охоты" иногда возвращаются домой с пустыми ведрами – в материале Zakon.kz.

Осенью у рыболовов начинается своя охота за трофеями. Пока одни ждут зимней рыбалки, другие достают снасти и отправляются на водоемы в надежде поймать щуку покрупнее. Но с похолоданием рыба меняет привычки, поэтому к выбору места и времени ловли приходится подходить внимательнее.

Одним из интересных направлений осенью остается Северо-Казахстанская область, где особенно хорошо проявляет себя щука. Когда вода остывает до +10 градусов и ниже, хищница активнее питается перед зимой, а у рыбаков появляется шанс побороться за крупный экземпляр. Искать щуку можно в озерах Имантау, Шалкар, Белое, Пестрое, Большой Тарангул и Лебяжье, а также на реке Ишим и ее притоках. В октябре она часто держится возле водной растительности и перепадов глубины, а ближе к ноябрю перемещается на более глубокие участки.

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Однако хорошая рыбалка не заканчивается на севере страны. На юго-востоке, в Алматинской области, осенний улов может быть не менее разнообразным. Здесь водятся карп, сазан, лещ, карась, судак, окунь и щука. Среди популярных направлений – река Или и Капчагайское водохранилище. Правда, рассчитывать на одинаковый результат на всех участках не стоит. У каждого водоема свои особенности, а рыба, как известно, не обязана следовать планам рыболова.

Фото: pexels

По словам опытного рыбака Дениса Пивоварова, осенью в первую очередь меняется время клева. Если летом многие предпочитают выходить на рыбалку ранним утром, то в октябре поклевки могут активизироваться ближе к обеду, когда вода немного прогревается.

"Однако в горных реках все иначе. Там хищники клюют с утра до вечера, когда им вздумается", – пояснил Денис Пивоваров.

Фото: pexels

В ноябре, когда становится холоднее, рыба часто уходит на глубину и кормится короткими периодами. После резкого похолодания клев может ослабнуть, но это не значит, что водоем опустел. Иногда рыба просто не проявляет интереса к приманке, и тогда приходится менять место, снасти или наживку.

"Если говорить о рыбалке в Алматинской области, на Или и Капчагайском водохранилище, то в октябре и ноябре я бы рассчитывал на улов до нескольких рыб за выезд. У меня чаще всего получается в это время поймать не больше десяти за день. Общую статистику подвести сложно, все индивидуально. Имеют значение снасти, место, прикормка, наживка, погода. Бывают удачные дни, а бывают дни вообще без поклевок", – рассказал рыбак.

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Поэтому осенняя рыбалка в первую очередь требует терпения. Даже на знакомом водоеме вчерашнее удачное место сегодня может оказаться пустым. Также важно всегда помнить, что перед поездкой стоит проверить прогноз погоды и действующие ограничения на ловлю рыбы в выбранном регионе, чтобы главным уловом дня стали не неприятные сюрпризы, а хорошие впечатления.