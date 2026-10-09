#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
Статьи

Щука на севере, сазан на юго-востоке: где в Казахстане лучше всего рыбачить осенью

рыбалка, рыба, алматинская область, северный Казахстан, щука, сазан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:29 Фото: pexels
Осенью рыба меняет привычки, а рыболовам приходится менять тактику ее ловли. Где искать щуку на севере Казахстана, на какую рыбу рассчитывать в Алматинской области и почему даже опытные любители "второй охоты" иногда возвращаются домой с пустыми ведрами – в материале Zakon.kz.

Осенью у рыболовов начинается своя охота за трофеями. Пока одни ждут зимней рыбалки, другие достают снасти и отправляются на водоемы в надежде поймать щуку покрупнее. Но с похолоданием рыба меняет привычки, поэтому к выбору места и времени ловли приходится подходить внимательнее.

Одним из интересных направлений осенью остается Северо-Казахстанская область, где особенно хорошо проявляет себя щука. Когда вода остывает до +10 градусов и ниже, хищница активнее питается перед зимой, а у рыбаков появляется шанс побороться за крупный экземпляр. Искать щуку можно в озерах Имантау, Шалкар, Белое, Пестрое, Большой Тарангул и Лебяжье, а также на реке Ишим и ее притоках. В октябре она часто держится возле водной растительности и перепадов глубины, а ближе к ноябрю перемещается на более глубокие участки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:29
Первая рыбалка в жизни закончилась для казахстанца гигантским уловом и уголовным делом

Однако хорошая рыбалка не заканчивается на севере страны. На юго-востоке, в Алматинской области, осенний улов может быть не менее разнообразным. Здесь водятся карп, сазан, лещ, карась, судак, окунь и щука. Среди популярных направлений – река Или и Капчагайское водохранилище. Правда, рассчитывать на одинаковый результат на всех участках не стоит. У каждого водоема свои особенности, а рыба, как известно, не обязана следовать планам рыболова.

рыбалка, рыба, алматинская область, северный Казахстан, щука, сазан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:29

Фото: pexels

По словам опытного рыбака Дениса Пивоварова, осенью в первую очередь меняется время клева. Если летом многие предпочитают выходить на рыбалку ранним утром, то в октябре поклевки могут активизироваться ближе к обеду, когда вода немного прогревается.

"Однако в горных реках все иначе. Там хищники клюют с утра до вечера, когда им вздумается", – пояснил Денис Пивоваров.
рыбалка, рыба, алматинская область, северный Казахстан, щука, сазан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:29

Фото: pexels

В ноябре, когда становится холоднее, рыба часто уходит на глубину и кормится короткими периодами. После резкого похолодания клев может ослабнуть, но это не значит, что водоем опустел. Иногда рыба просто не проявляет интереса к приманке, и тогда приходится менять место, снасти или наживку.

"Если говорить о рыбалке в Алматинской области, на Или и Капчагайском водохранилище, то в октябре и ноябре я бы рассчитывал на улов до нескольких рыб за выезд. У меня чаще всего получается в это время поймать не больше десяти за день. Общую статистику подвести сложно, все индивидуально. Имеют значение снасти, место, прикормка, наживка, погода. Бывают удачные дни, а бывают дни вообще без поклевок", – рассказал рыбак.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:29
Рыбалка на Каспии закончилась тюрьмой: троих иранцев осудили на западе Казахстана

Поэтому осенняя рыбалка в первую очередь требует терпения. Даже на знакомом водоеме вчерашнее удачное место сегодня может оказаться пустым. Также важно всегда помнить, что перед поездкой стоит проверить прогноз погоды и действующие ограничения на ловлю рыбы в выбранном регионе, чтобы главным уловом дня стали не неприятные сюрпризы, а хорошие впечатления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
Читайте также
рыбалка, рыба, алматинская область, штрафы
07:58, 16 апреля 2026
Или, Капшагай и пруды: куда поехать на рыбалку в Алматинской области весной
комнатные растения, домашние цветы, осень, подготовка к осени
17:31, 24 августа 2026
Как подготовить комнатные растения к осени: главные правила
учения, МЧС, &quot;Скала-2024&quot;
13:02, 06 сентября 2024
"Скала-2024": казахстанские спасатели стали лучшими на международных учениях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мырза Еркинбек и Бахыт Сарсекбаев
16:45, Сегодня
Сарсекбаев помирился с раскритиковавшим его представителем КФБ
Бой Аиды Абикеевой
16:29, Сегодня
"Хороший рефери – это половина победы": арбитр Касымханов раскритиковал федерацию бокса
Жибек Куламбаева
16:23, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Турции
Мовсар Евлоев
16:13, Сегодня
"Либо засабмитить, либо нокаутировать": Ян назвал два варианта победы Евлоева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: