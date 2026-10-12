Чем опасен ботулизм и как от него защититься, рассказал инфекционист

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана" доктор медицинских наук Динагуль Баешева рассказала корреспонденту Zakon.kz, как можно заразиться ботулизмом и почему при первых же симптомах необходимо обращаться к врачу.

Динагуль Баешева отметила, что среди отравлений пищевыми продуктами наиболее опасным является отравление так называемыми клостридиями.

"Им болеют, когда употребляют в пищу продукты, зараженных палочкой ботулизма. Это могут быть неправильно консервированные пищевые продукты рыбного или мясного происхождения, грибы или овощи. Это может быть и результат неправильного копчения, неправильной подготовки и хранения этих продуктов питания. Все это может привести к очень опасному заболеванию, которое называется ботулизм", – заявила врач.

По ее словам, бактерия Clostridium botulinum вырабатывает один из самых сильных биологических ядов в природе – ботулотоксин. Этот токсин блокирует передачу импульса нервно-мышечным волокнам, и у человека развивается очень тяжелое состояние.

"В первую очередь, это такая неврологическая симптоматика: двоение в глазах, чувство мелькания мушек перед глазами, затуманенное сознание, появляется выраженная сухость во рту, появляется слабость, появляется птоз – опушение верхнего века (При ботулизме он является одним из ранних и характерных офтальмологических симптомов поражения черепных нервов. – Прим. ред.). Появляется амимичность, то есть отсутствует или заметно снижается мимическая выразительность лица. И, конечно, выраженная общая слабость. Человек не может ходить, у него появляется шаткость в походке, ему хочется лежать. И самое опасное состояние – это когда парализуется дыхательная система, то есть когда развивается так называемый бульбарный синдром: человек теряет способность нормально глотать, говорить и дышать. Изменяется тембр голоса, речь становится замедленной", – рассказала инфекционист.

Коварство этой болезни, по словам врача, заключается в том, что даже при таких симптомах у человека не будет температуры.

"Это вот такая ловушка, поскольку человек думает: "Видимо, я немного устал, ведь температуры у меня нет". Мы же привыкли, что если кишечная инфекция, это обязательно тошнота, рвота, высокая температура, выраженные боли в эпигастрии. А раз этих симптомов нет, он думает: "Ничего страшного, все само пройдет". Ни в коем случае нельзя этого делать. При первых же симптомах нужно немедленно вызывать "скорую", потому что единственным спасением является противоботулиническая сыворотка. Но когда человек не обращает на это внимания, теряется драгоценное время. Токсины успевают распространиться по всему организму и вызывают тяжелейшее состояние. Этот опаснейший нейротоксин может привести к смерти", – предупреждает Динагуль Баешева.

Рассчитывать на то, что таблетки и уколы помогут устранить симптомы, не стоит: ботулизм вызывается действием опасного токсина и требует незамедлительной медицинской помощи.

Невидимый глазу враг

Опасность заключается и в том, что зараженные ботулотоксином продукты могут выглядеть совершенно нормально: их цвет, запах и вкус не меняются. Поэтому определить опасность на глаз невозможно.

"Мы привыкли, что если видим какую-то плесень, чувствуем неприятный запах, то в таких случаях говорим: "Продукт испортился, его нельзя употреблять". А здесь этого не будет! Еда визуально выглядит абсолютно нормальной, никаких запахов у нее не будет. В этом и заключается опасная ловушка, на которую люди попадаются: едят эту пищу и заражаются", – подчеркнула Динагуль Баешева.

Бывает и такое, что один и тот же продукт могут употребить в пищу несколько человек, а заболеть может только один. Это связано с тем, что у возбудителя ботулизма есть гнездо, где эти токсины и скапливаются. И заражается именно тот человек, который съест именно этот кусок.

"Клиника развивается очень быстро. Токсин стремительно распространяется по организму, и буквально за несколько часов состояние человека может стать тяжелым. Поэтому я еще раз подчеркиваю: если есть хотя бы один из симптомов, нельзя терять ни минуты – нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Особенно если речь идет о маленьких детях. Они могут не понять, что такое двоение в глазах, и не суметь правильно оценить свои ощущения. Поэтому нужно быть очень внимательными к ним. Противоботулиническая сыворотка имеется во всех инфекционных стационарах. Врачи сразу ставят диагноз "ботулизм" и вводят ее, потому что это единственное спасение", – резюмировала Динагуль Баешева.

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