#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Статьи

Чем опасен ботулизм и как от него защититься, рассказал инфекционист

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:05 Фото: Zakon.kz
Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана" доктор медицинских наук Динагуль Баешева рассказала корреспонденту Zakon.kz, как можно заразиться ботулизмом и почему при первых же симптомах необходимо обращаться к врачу.

Динагуль Баешева отметила, что среди отравлений пищевыми продуктами наиболее опасным является отравление так называемыми клостридиями.

"Им болеют, когда употребляют в пищу продукты, зараженных палочкой ботулизма. Это могут быть неправильно консервированные пищевые продукты рыбного или мясного происхождения, грибы или овощи. Это может быть и результат неправильного копчения, неправильной подготовки и хранения этих продуктов питания. Все это может привести к очень опасному заболеванию, которое называется ботулизм", – заявила врач.

По ее словам, бактерия Clostridium botulinum вырабатывает один из самых сильных биологических ядов в природе – ботулотоксин. Этот токсин блокирует передачу импульса нервно-мышечным волокнам, и у человека развивается очень тяжелое состояние.

"В первую очередь, это такая неврологическая симптоматика: двоение в глазах, чувство мелькания мушек перед глазами, затуманенное сознание, появляется выраженная сухость во рту, появляется слабость, появляется птоз – опушение верхнего века (При ботулизме он является одним из ранних и характерных офтальмологических симптомов поражения черепных нервов. – Прим. ред.). Появляется амимичность, то есть отсутствует или заметно снижается мимическая выразительность лица. И, конечно, выраженная общая слабость. Человек не может ходить, у него появляется шаткость в походке, ему хочется лежать. И самое опасное состояние – это когда парализуется дыхательная система, то есть когда развивается так называемый бульбарный синдром: человек теряет способность нормально глотать, говорить и дышать. Изменяется тембр голоса, речь становится замедленной", – рассказала инфекционист.

Коварство этой болезни, по словам врача, заключается в том, что даже при таких симптомах у человека не будет температуры.

"Это вот такая ловушка, поскольку человек думает: "Видимо, я немного устал, ведь температуры у меня нет". Мы же привыкли, что если кишечная инфекция, это обязательно тошнота, рвота, высокая температура, выраженные боли в эпигастрии. А раз этих симптомов нет, он думает: "Ничего страшного, все само пройдет". Ни в коем случае нельзя этого делать. При первых же симптомах нужно немедленно вызывать "скорую", потому что единственным спасением является противоботулиническая сыворотка. Но когда человек не обращает на это внимания, теряется драгоценное время. Токсины успевают распространиться по всему организму и вызывают тяжелейшее состояние. Этот опаснейший нейротоксин может привести к смерти", – предупреждает Динагуль Баешева.

Рассчитывать на то, что таблетки и уколы помогут устранить симптомы, не стоит: ботулизм вызывается действием опасного токсина и требует незамедлительной медицинской помощи.

Невидимый глазу враг

Опасность заключается и в том, что зараженные ботулотоксином продукты могут выглядеть совершенно нормально: их цвет, запах и вкус не меняются. Поэтому определить опасность на глаз невозможно.

"Мы привыкли, что если видим какую-то плесень, чувствуем неприятный запах, то в таких случаях говорим: "Продукт испортился, его нельзя употреблять". А здесь этого не будет! Еда визуально выглядит абсолютно нормальной, никаких запахов у нее не будет. В этом и заключается опасная ловушка, на которую люди попадаются: едят эту пищу и заражаются", – подчеркнула Динагуль Баешева.

Бывает и такое, что один и тот же продукт могут употребить в пищу несколько человек, а заболеть может только один. Это связано с тем, что у возбудителя ботулизма есть гнездо, где эти токсины и скапливаются. И заражается именно тот человек, который съест именно этот кусок.

"Клиника развивается очень быстро. Токсин стремительно распространяется по организму, и буквально за несколько часов состояние человека может стать тяжелым. Поэтому я еще раз подчеркиваю: если есть хотя бы один из симптомов, нельзя терять ни минуты – нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Особенно если речь идет о маленьких детях. Они могут не понять, что такое двоение в глазах, и не суметь правильно оценить свои ощущения. Поэтому нужно быть очень внимательными к ним. Противоботулиническая сыворотка имеется во всех инфекционных стационарах. Врачи сразу ставят диагноз "ботулизм" и вводят ее, потому что это единственное спасение", – резюмировала Динагуль Баешева.

7 октября 2026 года в Актау скончался 9-летний ребенок с ботулизмом. Трое других пациентов получают необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей.

Семья из Мунайлинского района Мангистауской области почувствовала симптомы отравления после застолья на дне рождения у родственника, которое прошло 17 сентября 2026 года. Тогда в семье рассказывали, что главным угощением была копченая красная рыба, которую достали из холодильника.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры
16:42, 25 сентября 2025
Инфекционист рассказала о смертельно опасном осложнении кори
Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
11:30, 01 сентября 2026
Почему не стоит ставить себе диагноз по интернету
вред воды из под крана
12:16, 31 января 2026
Врач-инфекционист объяснил, чем на самом деле опасна вода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеиста сборной Казахстана на УТС
14:59, Сегодня
Объявлен состав женской сборной Казахстана по хоккею на чемпионат Азии
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Сегодня
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Сегодня
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Сегодня
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: