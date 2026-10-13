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Почему осенью глаза устают быстрее и когда пора к врачу

капли для глаз, почему осенью сохнут глаза, капли, врач, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:42 Фото: magnific
Осенью глаза могут уставать быстрее и чаще сохнуть из-за холодного ветра, сухого воздуха в помещениях с отоплением и долгой работы за экраном. Жжение, покраснение и ощущение песка заставляют искать спасение в аптеке. Как выбрать увлажняющие капли и не навредить зрению, разбирался Zakon.kz.

Сухость, жжение и ощущение песка в глазах особенно часто беспокоят в холодное время года. На улице глаза страдают от ветра, а в отапливаемых помещениях воздух становится суше, из-за чего влага с поверхности глаза испаряется быстрее.

Одно из решений этой проблемы – увлажняющие капли, или искусственная слеза. В большинстве случаев они ощутимо уменьшают дискомфорт и раздражение. Однако, как отмечает врач офтальмолог-ортокератолог Елена Комарова, универсального средства для всех нет – при выборе важно учитывать состав препарата.

"Если капли нужны регулярно, обычно предпочтение отдают вариантам без консервантов, которые меньше раздражают поверхность глаза при частом использовании. При этом высокая цена и популярность бренда не гарантируют, что средство подойдет именно вам", – рассказала врач.

Стоит отметить, что важно не перепутать увлажняющие средства с каплями, которые убирают покраснение за счет сужения сосудов. Они могут ненадолго сделать белки глаз светлее, но не устраняют сухость и не подходят для регулярного применения без рекомендации врача. Если лекарства нужны постоянно, их выбор лучше обсудить с офтальмологом.

как правильно подобрать капли для глаз, сухость глаз, глаза осенью, болезнь глаз, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:42

Фото: magnific

К слову, дискомфорт в глазах вызывает не только погода. Во время работы за экраном человек моргает реже, слезная пленка быстрее нарушается, а глаза начинают краснеть и жечь. Поэтому одной искусственной слезы может быть недостаточно – важно пересмотреть повседневные привычки.

"В первую очередь – следить за режимом работы за экраном. Делать перерывы, чаще моргать, не сидеть постоянно перед монитором или телефоном. В помещении важно поддерживать нормальную влажность воздуха, избегать прямого потока кондиционера или обогревателя на лицо. И, конечно, пить достаточно жидкости", – рассказала врач-офтальмолог.

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Фото: magnific

При этом сухость может быть связана не только с внешними условиями. Среди возможных причин – нарушения работы мейбомиевых желез, воспаление поверхности глаза, неправильное использование контактных линз и прием некоторых лекарств. Если капли не помогают, постоянно менять один флакон на другой в поисках подходящего средства не стоит.

"Регулярное жжение, выраженное покраснение и светобоязнь – повод обратиться к офтальмологу, особенно если симптомы сохраняются даже после применения увлажняющих капель. При боли или внезапном ухудшении зрения медицинская помощь нужна без промедления", – пояснила врач.

Для профилактики важно регулярно проверять зрение, правильно подбирать очки и контактные линзы, соблюдать гигиену при их использовании и защищать глаза от ультрафиолета.

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Главное – помнить, что сухость не всегда означает, что глазам просто не хватает влаги. Капли могут облегчить симптомы, но при постоянном дискомфорте важно выяснить причину. Иногда вместо очередного пузырька лучше выбрать визит к специалисту.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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