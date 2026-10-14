Изжога, вздутие и тяжесть после еды: когда пора обращаться к врачу

Изжога, вздутие живота, тяжесть в желудке сопровождают многих после приема пищи. Часто их связывают с неправильным питанием и пытаются лечить самостоятельно. Но за этими жалобами могут скрываться серьезные заболевания. Zakon.kz расскажет, почему не стоит откладывать визит к врачу.

Гастроэнтеролог Алматинской многопрофильной клинической больницы Айдана Абылқасым пояснила, что изжога, вздутие и тяжесть в желудке – распространенные жалобы, но они не всегда говорят о проблемах с пищеварением.

"Сами по себе симптомы еще не являются диагнозом. Например, вздутие может возникать из-за особенностей питания, употребления газированных напитков, быстрого приема пищи. Изжога нередко связана с забросом содержимого желудка в пищевод. Если боли появляются редко и быстро проходят, это не всегда говорит о серьезном заболевании. Но, когда они повторяются регулярно, мешают спать, работать или нормально питаться, необходимо разобраться в причине. Не стоит постоянно заглушать их препаратами, не понимая, почему они возникают". Айдана Абылқасым

Изжога – ощущение жжения за грудиной, которое часто возникает после еды, при наклонах или в положении лежа. Одна из распространенных причин – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод и раздражает его слизистую.

Специалист отметила, что провоцировать симптомы могут обильные приемы пищи, поздний ужин, некоторые продукты, избыточный вес и привычка ложиться сразу после еды.

"Если изжога возникает несколько раз в неделю, сохраняется длительное время или требует постоянного приема лекарств, нужно обратиться к врачу. Длительный рефлюкс может приводить к воспалению и повреждению слизистой пищевода. При этом боль или жжение в груди не всегда связаны с желудком. Если боль сильная, появилась внезапно, сопровождается одышкой, холодным потом или отдает в руку либо челюсть, необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь". Айдана Абылқасым

Айдана Абылқасым поделилась, что вздутие живота может быть связано с употреблением продуктов, вызывающих повышенное газообразование, непереносимостью отдельных продуктов, запорами или особенностями работы кишечника. Иногда причиной становится привычка есть быстро, заглатывая воздух.

"Если вздутие сохраняется постоянно, сопровождается выраженной болью, изменением стула, необъяснимым снижением веса или потерей аппетита, необходимо обследование. Особенно важно не игнорировать симптомы, которые появились впервые и постепенно усиливаются. Объем обследования зависит от жалоб и результатов осмотра. Не каждому человеку с вздутием нужны гастроскопия или большое количество анализов – врач определяет, какие исследования действительно необходимы". Айдана Абылқасым

Гастроэнтеролог объяснила термин Helicobacter pylori – это бактерия, которая способна жить в слизистой оболочке желудка. Она может вызывать хроническое воспаление, а у части пациентов приводит к развитию язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. Инфекция также связана с повышенным риском развития некоторых видов рака желудка. При этом наличие бактерии не означает, что у человека обязательно возникнут осложнения. Иногда Helicobacter pylori не вызывает заметные симптомы и человек может длительное время не знать об инфекции. Поэтому ориентироваться только на наличие или отсутствие боли в желудке нельзя.

"Инфекция Helicobacter pylori обычно приобретается в детстве. Предполагаемые пути передачи включают контакт с инфицированными выделениями через рот, а также через загрязненные руки, пищу или воду. При этом установить точный источник заражения у конкретного человека обычно невозможно. Соблюдение правил гигиены, мытье рук и безопасное приготовление пищи важны для профилактики инфекций. Но если Helicobacter pylori уже обнаружена, не нужно искать виноватых или заниматься самолечением. Главное правильно установить диагноз и при наличии показаний пройти лечение". Айдана Абылқасым

Для выявления активной инфекции медики применяют дыхательный уреазный тест и анализ кала на антиген Helicobacter pylori. В определенных ситуациях бактерию у пациента обнаруживают во время гастроскопии, когда берутся образцы слизистой оболочки для исследования.

"Выбор метода зависит от возраста пациента, симптомов, сопутствующих заболеваний и клинической ситуации. Гастроскопия особенно важна при наличии тревожных признаков или подозрении на язву и другие заболевания верхних отделов пищеварительного тракта. Есть и важный нюанс: некоторые препараты, в том числе ингибиторы протонной помпы, а также антибиотики и препараты висмута могут повлиять на результаты тестирования. Поэтому подготовку к обследованию нужно заранее обсудить с врачом". Айдана Абылқасым

Если Helicobacter pylori обнаружена, то пациенту назначается курс эрадикационной терапии – это лечение, направленное на уничтожение бактерии. Как правило, оно включает несколько препаратов: средства, снижающие кислотность желудка, и комбинацию антибиотиков; иногда используется препарат висмута. Конкретную комбинацию и продолжительность курса выбирают с учетом рекомендаций, ранее принимавшихся антибиотиков, аллергических реакций и других особенностей пациента.

"Самостоятельно подбирать лекарства нельзя: неправильно проведенное лечение повышает риск неудачи терапии и устойчивости бактерии к антибиотикам. После завершения курса важно подтвердить, что инфекция устранена. Для этого используют дыхательный тест или анализ кала на антиген. Контроль проводят в рекомендованные сроки, как правило, не ранее чем через четыре недели после окончания антибиотиков и препаратов висмута, с учетом необходимого перерыва в приеме лекарств, снижающих кислотность". Айдана Абылқасым

Гастроэнтеролог ответила, можно ли справиться с изжогой и вздутием только с помощью диеты.

"Питание действительно имеет значение, но универсальной диеты, которая подходит всем пациентам, нет. Если определенные продукты провоцируют симптомы, стоит ограничить именно их, а не исключать из рациона все подряд. При изжоге полезно избегать чрезмерно больших порций, не ложиться в течение двух-трех часов после еды и не ужинать непосредственно перед сном. Если есть избыточный вес, его снижение может уменьшить проявления рефлюкса. При ночной изжоге иногда помогает приподнятое изголовье кровати. При вздутии важно обратить внимание на продукты, после которых усиливается дискомфорт, регулярность стула и скорость приема пищи. Но если симптомы сохраняются, одной коррекции питания может быть недостаточно". Айдана Абылқасым

Айдана Абылқасым рекомендует обратить внимание на такие признаки, как:

затруднение или боль при глотании,

повторная рвота,

рвота с кровью,

черный дегтеобразный стул,

необъяснимое снижение веса,

анемия,

нарастающая боль в животе.

В таких случаях нельзя откладывать медицинскую оценку.

"Если появилась внезапная сильная боль в животе, выраженная слабость, обморок или признаки желудочно-кишечного кровотечения, необходимо обращаться за экстренной помощью. Даже без этих признаков регулярная изжога, постоянное вздутие и повторяющийся дискомфорт – достаточный повод записаться на прием. Чем раньше установлена причина жалоб, тем проще подобрать правильную тактику лечения". Айдана Абылқасым

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По словам Айданы Абылқасым, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и прислушиваться советов знакомых. Одинаковые жалобы у разных людей могут быть связаны с разными заболеваниями, а значит, и подходы к лечению будут отличаться.

Лекарства от изжоги могут помогать только при определенных состояниях, но необходимость длительного лечения и его безопасность должны оцениваться врачом. Не нужно бояться обследования или ждать, пока боль станет сильнее. Если симптомы повторяются, лучше сразу пойти в больницу, выяснить причину и получить рекомендации, подходящие именно вам.