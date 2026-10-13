Предупрежден – вооружен: в Астане провели уроки цифровой грамотности для студентов

Ежегодно интернет-мошенничество набирает все большие обороты, а потому в Казахстане особое внимание уделяют повышению цифровой грамотности населения. Одной из мер в этом направлении стал прошедший сегодня в Астане форум "Уроки цифровой грамотности от АФМ", передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие было организовано Агентством по финансовому мониторингу в партнерстве с сетевым изданием Zakon.kz. В нем приняли участие руководители агентства, депутаты Курултая, известные медиаличности и студенты столичных вузов.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Несмотря на серьезность темы, сам форум проходил в обстановке непринужденного общения: для зрителей были подготовлены как познавательные видеоролики, так и шуточные сцены из КВН и квизы на тему интернет-мошенничества.

Несколько сюрпризов для посетителей было приготовлено и в фойе Государственной академической филармонии, где и проходило мероприятие. В частности, там был установлен игровой аппарат, где любой желающий мог проверить себя на знание мошеннических схем, играя в специально созданные для этого игры.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Также в здании была организована импровизированная площадка для фотосессий с профессиональным освещением – фото затем можно было там же обработать при помощи технологий ИИ и получить новый "скин".

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Выступая с приветственным словом, заместитель председателя АФМ Женис Елемесов подчеркнул, что главная цель форума – помочь молодым людям распознавать мошеннические схемы, защищать персональные данные и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

"Актуальность задачи подтверждается в статистике. С начала года было зарегистрировано порядка 16 тысяч фактов интернет-мошенничества, свыше 1 тысячи уголовных дел о дропперстве и 37 преступлений, связанных с финансовыми пирамидами. За этими цифрами стоят реальные люди, потерянные сбережения и тяжелые последствия для семьи. Наряду с уголовными правовыми мерами агентством уделяется особое внимание профилактике правонарушений. В данном направлении заблокировано около 3 тысяч сайтов и 33 чата со стотысячной аудиторий потенциальных потерпевших", – сказал Елемесов.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Своим мнением по поводу форума и ситуации с кибермошенничеством в целом поделились организаторы мероприятия. В частности, руководитель Управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов считает мероприятие чрезвычайно полезным для молодежи.

"На самом деле уроки цифровой безопасности мы проводим уже второй год подряд. Здесь мы пытаемся донести до нашей молодежи, до наших студентов информацию о рисках интернет-мошенничества, дипфейков, дропперства, чтобы они не вовлекались в преступные схемы. Мы будем и в следующем году проводить такое же мероприятие", – отметил Давыдов.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

"Самое главное, на наш взгляд, это профилактика. То есть если человек осведомлен, он не будет попадаться на уловки мошенника, он сам уже будет понимать и распознавать их. Тогда и само интернет-мошенничество уже будет неактуально. То есть если нет спроса, нет предложения. Поэтому мы направляем свои ресурсы именно на обучение. Чтобы они знали и были предупреждены, чтобы не совершали ошибок, не теряли свои деньги", – сказал представитель АФМ.

В качестве примера эффективности такой работы он привел финансовые пирамиды. По его данным, количество уголовных дел в данном направлении удалось снизить троекратно.

По словам руководителя аналитическо-правового департамента Zakon.kz Александра Хана, основой для такого обучения является практическая работа Агентства по финансовому мониторингу.

"Форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ" прошел эффективно и принес участникам реальную пользу, поскольку основан на практической работе АФМ. Эксперты на примерах показали, как работают дипфейки, дропперство и схемы социальной инженерии, и подробно объяснили, как распознавать фейковый контент и не попасться на уловки мошенников. Важно понимать актуальность новых схем мошенников, разбираться в новых методах обмана, чтобы оставаться в безопасности", – говорит Хан.

Он считает, что живой диалог со спикерами и тематический квиз помогли не только узнать о рисках, но и проверить свои навыки в интерактивном формате.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Хочется отметить формат проведения мероприятия: как и прежде, организаторам удается успешно удерживать внимание аудитории. Участие известных спикеров и медийных гостей форума сделало разговор с молодежью о цифровой безопасности живым и доступным, а главное – полезным", – заключил спикер.

По завершении форума пять лучших по результатам квиза студентов получили памятные подарки от АФМ.

Ранее мы писали, что пострадавшим от интернет-мошенничества казахстанцам вернули миллиарды тенге.