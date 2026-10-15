Осень на стиле: какую верхнюю одежду выбрать в 2026 году

Замша, пальто с акцентом на талию и укороченные куртки – осень 2026 года предлагает обновить гардероб со вкусом. Но какие тренды действительно стоят вложений, а какие быстро потеряют актуальность? Zakon.kz решил разобраться вместе со стилистом.

Замша – фактура сезона

Этой осенью замша уверенно завоевывает магазины: куртки, жакеты и плащи из этого материала встречаются в самых разных фасонах. Пройти мимо такого тренда и не заметить его практически невозможно.

Фото: magnific

"Замшевая верхняя одежда – один из главных трендов 2026 года. И дело не только в классических коричневых куртках: в моде вообще мягкая кожа, матовые фактуры, натуральные оттенки и свободный силуэт", – рассказывает стилист Руслан Еримов.

По словам стилиста, замша хороша тем, что легко вписывается сразу в несколько стилей: от расслабленных повседневных образов до современной классики с винтажным настроением. Особенно выигрышно смотрятся оттенки шоколада, табака, коньяка и темной оливки.

С чем носить: замшевую куртку можно сочетать с прямыми джинсами, белой футболкой, трикотажем, широкими брюками или юбкой миди. Для более собранного образа добавьте лаконичную сумку и обувь без лишнего декора.

Главное правило – не перегружать образ фактурами. Замша сама по себе выглядит выразительно, поэтому простые вещи-компаньоны только подчеркнут ее красоту.

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Талия возвращается, оверсайз остается

Фото: magnific

Хорошая новость для тех, кто любит просторные пальто: оверсайз не собирается покидать гардеробы. Однако у него появился достойный конкурент – силуэт, подчеркивающий фигуру.

"Мода сейчас идет к балансу: вместо тотального объема в пальто появляются более четкая форма, подчеркнутая талия и структурные плечи. Если выбираете одно пальто на несколько сезонов, безопаснее взять модель с легким намеком на талию или с поясом. Ее можно носить и свободно, и затянув", – объясняет Руслан Еримов.

Такое пальто удобно своей вариативностью: сегодня его можно носить свободно, создавая расслабленный образ, а завтра – подчеркнуть талию поясом и получить более элегантный силуэт. Полностью облегающие модели тоже имеют право на место в гардеробе, но они менее универсальны и могут ограничивать свободу движений.

На что обратить внимание: выбирайте пальто с четкой линией плеч, комфортной посадкой и возможностью надеть под него плотный свитер. Хорошая верхняя одежда должна не только красиво выглядеть на вешалке, но и работать в реальной жизни.

Короткий верх и большие возможности

Фото: magnific

Укороченные куртки, бомберы, замшевые модели и короткие тренчи остаются заметным направлением осенней моды 2026 года. Они добавляют образу динамики и помогают по-новому обыграть привычные вещи.

Однако у этого тренда есть нюанс: он может оказаться менее долговечным, чем классическое пальто. Поэтому если вы покупаете верхнюю одежду на несколько лет, лучше оценивать не только актуальность фасона, но и его универсальность.

"Ориентир простой: нижний край куртки должен попадать в самую узкую часть фигуры или в ее самую выигрышную точку, а не в самое широкое место, например по линии бедер", – советует стилист.

Как сочетать укороченную куртку: С широкими брюками и прямыми джинсами . Короткий верх уравновешивает объем в нижней части образа и визуально подчеркивает талию.

. Короткий верх уравновешивает объем в нижней части образа и визуально подчеркивает талию. С юбками миди и платьями. Выбирайте длину куртки с учетом пропорций: иногда чуть более длинная модель выглядит гармоничнее.

Выбирайте длину куртки с учетом пропорций: иногда чуть более длинная модель выглядит гармоничнее. С многослойными образами. Добавьте тонкий свитер, рубашку или шарф, чтобы создать интересный силуэт без лишнего объема.

Простой ориентир: объемный низ и короткий верх часто смотрятся гармоничнее, чем одновременно объемная куртка и очень короткий низ. Но окончательное решение зависит от пропорций и общего силуэта.

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Коричневый, бордо или яркий акцент

Цветовая палитра осени предлагает выбор на любой вкус. В числе универсальных оттенков:

коричневый,

бежевый,

темно-зеленый,

бордо,

черный,

серый.

Они легко сочетаются между собой и не требуют полностью обновлять гардероб.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Если вы выбираете одну основную вещь на сезон, лучше присмотреться к базовым цветам. Коричневое пальто, например, будет сочетаться и с голубыми джинсами, и с черными брюками, и с молочным трикотажем.

Если хочется чего-то более заметного, добавьте красный или синий. Лучше, если яркая вещь будет иметь простой фасон: так цвет останется главным акцентом, а образ не будет выглядеть перегруженным.

Золотая середина – шоколадный, бордо и темно-зеленый. Эти оттенки выглядят выразительно, но при этом остаются достаточно универсальными для повседневных сочетаний.

При выборе цвета учитывайте и собственный гардероб. Даже самый актуальный оттенок не оправдает покупку, если к нему придется подбирать остальные вещи с нуля.

Покупка на несколько сезонов

Мода меняется быстро, но верхнюю одежду мы покупаем не на один месяц. Поэтому главный вопрос при выборе не только "Что сейчас в тренде?", но и "Захочу ли я носить это через два года?"

Для долгосрочного гардероба стоит рассмотреть следующие варианты.

Пальто прямого или слегка свободного кроя. Модель до середины бедра или колена, с лаконичными линиями и минимумом декора, легче адаптировать к разным стилям.

Пуховик простого силуэта. Умеренный объем и отсутствие крупных логотипов делают его менее зависимым от сезонных тенденций.

Стеганая куртка. Практичный вариант на каждый день, который легко сочетать с джинсами, брюками и трикотажем.

Не стоит гнаться за каждой модной деталью. Экстремально широкие плечи, огромные принты и необычные пропорции могут быстро потерять актуальность. Если хочется попробовать такой тренд, лучше выбрать его в качестве дополнительной вещи, а не основы гардероба. При этом универсальность не означает скуку. Интересная фактура, качественная ткань, выразительный воротник или удачная линия плеч могут сделать классическую модель особенной без лишнего декора.

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Как затестировать вещь перед покупкой

Проверьте пять деталей.

Ткань. Если материал позволяет, слегка сожмите его в руке и посмотрите, насколько быстро он расправляется. Это может дать представление о его свойствах, хотя окончательно оценить качество можно только с учетом состава и обработки ткани.

Плечи. Шов должен располагаться там, где задумано конструкцией модели. Для классического пальто важна аккуратная посадка, а в оверсайзе допустима специально смещенная линия плеча.

Рукава. Они должны быть удобными по длине и не мешать движениям. Учитывайте, что вы будете носить под верхней одеждой.

Свобода движений. Примерьте пальто с плотным свитером, застегните его, поднимите руки и сядьте. Ничто не должно чрезмерно натягиваться или сковывать движения.

Сочетаемость. Представьте минимум три образа с вещами, которые уже есть в вашем гардеробе. Если модель подходит только к одному комплекту, возможно, покупка будет не такой практичной, как кажется.

Осенью 2026 года не обязательно выбирать между модой и практичностью. Лучший подход – найти баланс между трендами и собственными привычками. Не покупать вещь только потому, что она появилась на подиумах, а выбирать ту, которая подходит по фигуре, сочетается с уже имеющейся одеждой и соответствует вашему образу жизни. В конце концов, стильная верхняя одежда – это вещь, в которой вам удобно, тепло и комфортно оставаться собой.