Зарядка загорелась: как не допустить пожара из-за телефона или пауэрбанка

Зарядка телефона кажется совершенно привычным делом. Поэтому многие не придают большого значения проводу, торчащему из розетки: мы оставляем подключенные к сети гаджеты на ночь и кладем их на кровать. Однако устройство может стать причиной беды. Как обезопасить себя – в материале Zakon.kz.

В чем заключаются риски, на что обращать внимание при покупке зарядного устройства и что делать при перегреве техники, редакция выяснила, обратившись за разъяснениями в ДЧС Алматы и Министерство торговли и интеграции РК.

Почему обычная зарядка может стать причиной пожара

В социальных сетях периодически появляются видео с последствиями возгорания зарядных устройств. Недавно одна из казахстанок опубликовала ролик, в котором рассказала о происшествии с зарядкой, оставленной подключенной к электросети. Она призвала пользователей не оставлять гаджеты в розетках, особенно уходя из дома или отправляясь спать.

Такие случаи напоминают: даже привычная бытовая техника требует внимания. Причиной пожара может стать не только неисправная зарядка, но и поврежденный аккумулятор телефона, перегрев устройства или использование некачественных аксессуаров.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы назвали несколько факторов, повышающих риск возгорания электроники:

использование неоригинальных или неподходящих зарядных устройств;

длительная зарядка аккумулятора без присмотра;

повреждение батареи, в том числе после падения устройства;

хранение гаджетов рядом с источниками тепла;

самостоятельный ремонт и переделка зарядных устройств.

Особенно опасны механические повреждения, которые не всегда заметны снаружи. Телефон может продолжать работать, даже если аккумулятор или внутренние компоненты уже неисправны.

При этом не каждая зарядка стороннего производителя опасна. Главное, чтобы устройство было качественным, совместимым с гаджетом и соответствовало требованиям безопасности.

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь

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Многие привыкли подключать телефон к источнику питания перед сном, чтобы утром получить полностью заряженную батарею. Но безопаснее не оставлять зарядку без присмотра, особенно если речь идет о старом, поврежденном или подозрительно нагревающемся устройстве.

Современные смартфоны обычно самостоятельно управляют процессом зарядки и прекращают активное пополнение заряда при достижении установленного уровня. Однако эта функция не исключает риска неисправности самого аккумулятора, кабеля, адаптера или розетки.

Поэтому стоит соблюдать несколько простых правил:

отключать зарядное устройство от розетки, когда оно не используется;

не оставлять на зарядке гаджеты с признаками неисправности;

не подключать телефон к поврежденному кабелю или адаптеру;

не накрывать устройство одеждой, одеялом или другими предметами.

Отдельное внимание стоит уделить месту зарядки. Телефон, ноутбук или пауэрбанк лучше класть на твердую устойчивую поверхность, где тепло может свободно отводиться. Кровать, диван и толстый ковер для этого не подходят: мягкие материалы мешают охлаждению и могут способствовать перегреву.

Пять правил, которые помогут избежать пожара

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

1. Покупайте качественные зарядные устройства.

Не стоит выбирать зарядку исключительно по цене. Слишком дешевый адаптер неизвестного происхождения может не обеспечивать необходимую защиту от перегрева и электрических неисправностей.

При покупке обращайте внимание на маркировку, сведения об изготовителе, целостность упаковки и наличие документов, подтверждающих безопасность продукции. Лучше приобретать аксессуары у проверенных продавцов.

2. Проверяйте провода и корпус.

Трещины, оголенные участки провода, деформированный корпус, потемнения и следы оплавления – повод отказаться от использования устройства. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать адаптер или переделывать кабель.

3. Не допускайте перегрева.

Не оставляйте телефон, ноутбук или внешний аккумулятор под прямыми солнечными лучами, возле обогревателя или в нагретом салоне автомобиля. Во время зарядки не накрывайте устройство и не закрывайте вентиляционные отверстия ноутбука.

4. Следите за состоянием аккумулятора.

Если корпус смартфона или пауэрбанка вздулся, устройство достаточно сильно нагрелось или появились иные настораживающие признаки, – прекратите использование. Не пытайтесь повторно заряжать такую технику.

5. Не превращайте коридор в зарядную станцию.

Электровелосипеды и электросамокаты с аккумуляторами большой емкости нельзя оставлять на зарядке на лестничных площадках, в тамбурах и возле выходов. В случае пожара дым и огонь могут перекрыть путь эвакуации. Для зарядки следует выбирать безопасное место и соблюдать инструкцию производителя.

Пауэрбанк: маленькое устройство с большой ответственностью

Внешние аккумуляторы удобно брать в дорогу, на работу и прогулку. Но внутри пауэрбанка находится аккумулятор, который при повреждении или сильном перегреве также может загореться.

Чтобы снизить риск, не носите портативное зарядное устройство без защиты рядом с острыми предметами, не допускайте его падения и не используйте устройство с деформированным корпусом. Не оставляйте пауэрбанк на солнце и не заряжайте его рядом с источниками тепла.

Не стоит одновременно заряжать внешний аккумулятор и использовать его для питания телефона, если производитель не предусматривает такой режим. В любом случае необходимо следить за температурой устройства и не накрывать его во время работы.

В ДЧС Алматы отметили, что использование портативных аккумуляторов не относится к сфере регулирования ведомства. При этом в целях профилактики спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности при обращении с литий-ионными батареями.

Как понять, что зарядное устройство опасно

Необычный нагрев, запах гари, искрение и потрескивание нельзя игнорировать. Небольшое повышение температуры при работе некоторых адаптеров возможно, однако сильный или внезапный нагрев – повод насторожиться.

Если вы заметили такие признаки:

• не продолжайте пользоваться устройством;

• если это безопасно, отключите питание, не касаясь поврежденных или оплавленных частей;

• не разбирайте зарядку и не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность;

• обратитесь в сервисный центр либо замените устройство.

Если аккумулятор вздулся, не надавливайте на него, не прокалывайте и не пытайтесь вернуть корпус в первоначальное состояние.

Что делать, если зарядка загорелась

При возгорании главное – не рисковать собой ради телефона или другого гаджета.

Если начался пожар:

Немедленно отойдите от горящего устройства и предупредите окружающих. Покиньте опасную зону. Если для отключения электричества нужно приближаться к огню или поврежденной технике, не делайте этого. Вызовите пожарных по номеру "101" или "112". Не пытайтесь тушить водой электроприбор, который может оставаться под напряжением. Не приближайтесь к горящему аккумулятору: он может выделять опасный дым и повторно воспламениться.

Не пытайтесь самостоятельно выносить горящий пауэрбанк или аккумулятор из помещения. Если дым распространяется по квартире или подъезду, немедленно эвакуируйтесь и следуйте указаниям спасателей.

Как проверить зарядку перед покупкой

Безопасность зарядного устройства зависит не только от того, как им пользуются, но и от того, соответствует ли оно обязательным требованиям.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили Zakon.kz, что зарядные устройства входят в сферу действия технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования". Для определенных категорий зарядных устройств предусмотрено обязательное подтверждение соответствия, в том числе оформление сертификата.

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При этом конкретная процедура зависит от того, к какой категории относится продукция. Поэтому нельзя утверждать, что для абсолютно любого устройства достаточно одного и того же документа.

В ведомстве рекомендуют проверять наличие документов о соответствии требованиям безопасности. Сведения о них можно искать в информационной системе технического регулирования "Е-КТРМ" на сайте techreg.gov.kz.

В министерстве также сообщили, что в 2025-2026 годах в Комитет технического регулирования и метрологии не поступали обращения о перегреве и возгорании зарядных устройств. При этом специальные проверки такой продукции не проводились.

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Отсутствие обращений и проверок само по себе не означает, что вся представленная на рынке продукция безопасна. Поэтому покупателю важно обращать внимание на качество изделия, его маркировку и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.

Что делать, если из-за зарядки пострадало имущество

Если неисправное зарядное устройство стало причиной пожара или повреждения имущества, важно по возможности сохранить доказательства произошедшего.

Покупателю пригодятся чек или электронная выписка об оплате, сведения о продавце и модели устройства, фотографии зарядки и последствий происшествия, а также документы компетентных органов, если они оформлялись. Для подтверждения суммы ущерба могут понадобиться счета за ремонт и заключения специалистов.

В Министерстве торговли и интеграции пояснили, что потребитель вправе направить продавцу письменную претензию с требованием устранить нарушение и возместить причиненный ущерб. Продавец должен рассмотреть претензию и, если не согласен с требованиями, предоставить мотивированный письменный ответ в течение 10 календарных дней.

"Если вопрос не удалось решить, потребитель может обратиться в территориальный Департамент торговли и защиты прав потребителей. При наличии предусмотренных законом оснований можно также требовать возврата денег за товар ненадлежащего качества и возмещения вреда, причиненного имуществу, здоровью или жизни", – заключили в госоргане.

Главное правило простое: не оставляйте без внимания неисправную зарядку, не оставляйте гаджеты во время подзарядки на мягкой мебели и не экономьте на качестве аксессуаров. Несколько секунд, потраченных на проверку устройства и отключение его от сети, могут помочь избежать серьезных последствий.