Ближе к небу, или Какие горные сокровища скрывают окрестности Шымкента

Всего в 70 километрах от Шымкента скрывается горный район, способный удивить даже опытных путешественников. Чем уникальны вершины Сайрам-Су, какие маршруты доступны новичкам и почему горы не прощают беспечности, выясняла корреспондент Zakon.kz.

Красивые скверы, разнообразная кухня и мягкий климат – у Шымкента немало достоинств. Однако член команды федерации альпинизма "Ontustik alpinism" Лидия Моисеева уверена, что одно из главных богатств города – это его близость к горам.

Вместе со своей семьей она не просто покоряет вершины, но и с особой любовью и трепетом исследует живописные уголки родного края. Для Лидии и ее близких альпинизм не только увлечение и спорт, но и настоящая страсть, которая позволяет по-новому открывать красоту знакомых мест. Этой любовью к горам спортсменка готова поделиться и с другими.

"Уже много лет горы занимают важное место в моей жизни, и мне хочется рассказать о нашем удивительном горном районе, который, на мой взгляд, пока еще недостаточно известен широкой аудитории. Когда говорят о горах Казахстана, многие в первую очередь вспоминают Алматы и его окрестности. Но и близ Шымкента, на территории Туркестанской области, есть невероятно красивые горы, интересные как для любителей пеших прогулок, так и для опытных альпинистов. Один из таких районов – ущелье Сайрам-Су, расположенное на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, примерно в 70 километрах от Шымкента". Альпинистка Лидия Моисеева

Фото: из архива Лидии Моисеевой

С 2015 года Лидия Моисеева вместе с единомышленниками занимается развитием альпинизма в регионе. Команда популяризирует местные горные маршруты в социальных сетях, привлекает внимание к природным достопримечательностям и приглашает спортсменов из зарубежных клубов. По словам девушки, главная особенность здешних гор заключается в том, что даже хорошо знакомая вершина способна удивлять снова и снова. Ведь добраться до нее можно разными путями, и каждый из них становится отдельным испытанием.

Фото: из архива Лидии Моисеевой

"Главная особенность района – возможности для технического альпинизма. Здесь важны не только высота вершины и физическая подготовка, но и умение работать на скальном рельефе, правильно пользоваться снаряжением, выбирать тактику и принимать решения в сложных условиях. Одна и та же вершина может иметь несколько маршрутов, различающихся по сложности, характеру рельефа и требованиям к подготовке. Поэтому интерес к району не ограничивается одним восхождением. Альпинисты могут возвращаться сюда вновь, чтобы проходить другие линии, совершенствовать технику и ставить перед собой новые задачи". Альпинистка Лидия Моисеева

Высшая точка района – знаменитый пик Сайрамский, высота которого составляет 4 238 метров. Однако для настоящих альпинистов значение имеет не только высота вершины. Не менее важны сложность маршрута, характер скальных стен и возможность испытать собственные силы. Именно поэтому местные горы привлекают не только казахстанских спортсменов, но и гостей из других стран. При этом, как отмечает Лидия, каждый маршрут требует индивидуального подхода.

Фото: из архива Лидии Моисеевой

"Когда к нам приезжают коллеги из других стран, наша команда прежде всего предлагает познакомиться с районом Сайрам-Су и его техническими маршрутами. Конкретную линию нужно выбирать уже с учетом опыта группы, сезона, состояния маршрута и погодных условий. Для нас важно не просто показать красивую гору, а помочь гостям увидеть настоящий спортивный потенциал нашего региона. При этом я бы не стала противопоставлять наши горы другим известным районам Казахстана. У каждого места свой характер. Наше преимущество – возможность совместить красивую природу и относительно близкое расположение от города". Альпинистка Лидия Моисеева

Фото: из архива Лидии Моисеевой

Для самой Лидии горы давно стали вторым домом. Она хорошо знает местные тропы, а свою любовь к природе старается передать детям. Вместе с семьей спортсменка отправляется в походы, знакомит младшее поколение с родным краем и учит бережно относиться к окружающему миру. При этом главным правилом любого путешествия, независимо от возраста и опыта участников, остается безопасность. Супруг Лидии Тарас Моисеев – профессиональный инструктор по альпинизму, поэтому душой за горы они болеют семьей.

Фото: из архива Лидии Моисеевой

Фото: из архива Лидии Моисеевой

"С самого раннего возраста знакомлю своих детей с нашими местами и тропами, показываю, как правильно ходить в горы, объясняю, почему важно следить за погодой, соблюдать правила безопасности и уважать природу. Мне хочется, чтобы следующие поколения росли с любовью к горам, но при этом понимали ответственность, которую они требуют. Любоваться красотой недостаточно – важно учиться грамотно вести себя в природной среде, не переоценивать свои силы и бережно относиться к окружающему миру. Наверное, именно поэтому я так много говорю о безопасности. Когда горы становятся частью твоей повседневной жизни, ты начинаешь особенно хорошо понимать, насколько они прекрасны и насколько серьезного отношения требуют". Альпинистка Лидия Моисеева

Фото: из архива Лидии Моисеевой

Фото: из архива Лидии Моисеевой

Многие привыкли ассоциировать Сайрам-Су с летними походами и восхождениями. Однако потенциал этого горного района гораздо шире. По словам Лидии Моисеевой, даже в холодное время года здесь есть возможности для занятий горными видами спорта. Например, ски-турингом и ски-альпинизмом, которые особенно популярны в европейских горных странах. Правда, зимние горы требуют совершенно другого уровня подготовки и внимания к деталям.

"Особенно эти направления популярны в европейских горных странах. Их суть заключается в подъеме в горы на лыжах, при необходимости с использованием альпинистских навыков и специального снаряжения, а затем в спуске на лыжах по выбранному маршруту. Это особый формат взаимодействия с горами, который объединяет выносливость, техническую подготовку, навыки передвижения по снегу и умение оценивать условия. Однако зимние выходы требуют отдельной подготовки! Необходимо учитывать снежную обстановку, лавинную опасность, погоду, состояние склонов и опыт участников. Нельзя считать зимний маршрут безопасным только потому, что летом по этому району проходит туристическая тропа. Зимой горы меняются, и решение о выходе должно приниматься на основе реальных условий. И хочу добавить: каким бы суперпрофессионалом вы ни были, приехав в новый горный район, всегда надо обращаться к местному гиду, который наблюдает снежную обстановку в районе из года в год". Альпинистка Лидия Моисеева

Фото: из архива Лидии Моисеевой

Впрочем, чтобы познакомиться с красотой местных гор, совсем необязательно сразу покорять высокие вершины или осваивать сложные маршруты. В Сайрам-Су найдутся варианты и для начинающих путешественников. Главное – правильно оценить свои возможности и не пытаться с первого раза повторить достижения опытных альпинистов. Лидия уверена, что любовь к горам вполне может начаться с обычной прогулки по живописной тропе, главное – с профессиональным сопровождением.

"Можно начать с пеших маршрутов, прогулок по тропам, знакомства с местностью и основами горной безопасности. Такой опыт помогает понять, нравится ли человеку подобный формат отдыха, как он переносит физическую нагрузку и готов ли двигаться дальше. Для тех, кто хочет попробовать себя именно в альпинизме, я советую обращаться в альплагерь или к квалифицированным специалистам. Перед первым выходом важно получить консультацию по одежде, обуви, снаряжению и необходимому бюджету. Многие новички думают, что для занятий альпинизмом нужно сразу купить дорогое снаряжение. На самом деле не всегда необходимо приобретать все с самого начала: часть оборудования может предоставляться на время обучения или сборов. Гораздо важнее правильно подобрать необходимое и научиться им пользоваться". Альпинистка Лидия Моисеева

Но даже наличие специального снаряжения и спортивного разряда не гарантирует полной безопасности. По мнению альпинистки, важно не только уметь подниматься на вершину, но и быть готовым к непредвиденным ситуациям. Например, если кто-то из участников группы получит травму, необходимо знать, как оказать первую помощь, организовать безопасный спуск и при необходимости связаться со спасателями.



Особенно актуальным этот вопрос становится на фоне растущей популярности горного туризма в социальных сетях. Красивые фотографии, захватывающие видео под музыку и истории о быстрых восхождениях вдохновляют все больше людей отправляться навстречу порой очень опасным приключениям. За эффектными кадрами нередко остаются незаметными месяцы подготовки, накопленный опыт и реальные опасности, с которыми сталкиваются спортсмены. Лидия признается, что подобная беспечность порой приводит к трагическим последствиям.

"Сегодня социальные сети показывают множество красивых вершин, эффектных кадров и историй о быстрых восхождениях. Это помогает людям заинтересоваться горами, и в этом есть положительная сторона. Но иногда за красивой картинкой остается незаметным самое главное: подготовка, опыт и риски. Особенно меня беспокоит ситуация, когда молодые люди, вдохновившись роликами в интернете, отправляются в горы без достаточных знаний, подходящего снаряжения или понимания маршрута. Иногда кажется, что если другие смогли пройти этот путь, то и с ними ничего не случится. Наша команда не раз участвовала в спасательных операциях. Подобные случаи заставляют еще раз задуматься о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как важно не относиться к горам легкомысленно". Альпинистка Лидия Моисеева

Вместе с тем интерес к горным путешествиям открывает новые возможности для развития туризма в Казахстане. Сегодня во многих странах популярны организованные восхождения с квалифицированными гидами и проводниками. Люди стремятся побывать на знаменитых вершинах, подняться на высшие точки регионов и государств, а некоторые мечтают покорить высочайшие горы континентов. И первые шаги к таким достижениям вполне можно сделать в Казахстане.

По мнению Лидии, у гор в окрестностях Шымкента есть все необходимое, чтобы заинтересовать путешественников из разных уголков мира. Живописные пейзажи, разнообразие маршрутов и близость к мегаполису делают этот район привлекательным как для любителей активного отдыха, так и для опытных спортсменов. Однако для самой альпинистки главная ценность гор заключается не в количестве покоренных вершин, а в тех чувствах и впечатлениях, которые они дарят людям.

Фото: из архива Лидии Моисеевой

"Для меня горы – это одновременно работа, увлечение, место силы и дом. Здесь проходит значительная часть моей жизни, здесь я работаю вместе с командой, провожу время с семьей и вижу, как люди учатся преодолевать трудности и становиться увереннее. Мне хочется, чтобы люди приезжали в Шымкент и Туркестанскую область не только ради известных достопримечательностей, но и ради наших гор. Чтобы они открывали для себя Сайрам-Су, знакомились с его природой, ходили по тропам, учились альпинизму и возвращались сюда снова. Но больше всего мне хочется, чтобы каждый, кто отправляется в горы, возвращался домой благополучно". Альпинистка Лидия Моисеева

Фото: из архива Лидии Моисеевой

Местные альпинисты верят, что со временем горы, расположенные неподалеку от Шымкента, смогут стать еще одним популярным направлением для путешественников. Ведь иногда, чтобы увидеть захватывающие дух пейзажи и испытать настоящие эмоции, вовсе не обязательно отправляться за тысячи километров. Достаточно лишь немного отъехать от мегаполиса, где за привычным городским пейзажем открывается совершенно другой мир – мир величественных вершин, горных рек и удивительной природы.