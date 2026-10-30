Ближе к небу, или Какие горные сокровища скрывают окрестности Шымкента
Красивые скверы, разнообразная кухня и мягкий климат – у Шымкента немало достоинств. Однако член команды федерации альпинизма "Ontustik alpinism" Лидия Моисеева уверена, что одно из главных богатств города – это его близость к горам.
Вместе со своей семьей она не просто покоряет вершины, но и с особой любовью и трепетом исследует живописные уголки родного края. Для Лидии и ее близких альпинизм не только увлечение и спорт, но и настоящая страсть, которая позволяет по-новому открывать красоту знакомых мест. Этой любовью к горам спортсменка готова поделиться и с другими.
"Уже много лет горы занимают важное место в моей жизни, и мне хочется рассказать о нашем удивительном горном районе, который, на мой взгляд, пока еще недостаточно известен широкой аудитории. Когда говорят о горах Казахстана, многие в первую очередь вспоминают Алматы и его окрестности. Но и близ Шымкента, на территории Туркестанской области, есть невероятно красивые горы, интересные как для любителей пеших прогулок, так и для опытных альпинистов. Один из таких районов – ущелье Сайрам-Су, расположенное на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка, примерно в 70 километрах от Шымкента".Альпинистка Лидия Моисеева
С 2015 года Лидия Моисеева вместе с единомышленниками занимается развитием альпинизма в регионе. Команда популяризирует местные горные маршруты в социальных сетях, привлекает внимание к природным достопримечательностям и приглашает спортсменов из зарубежных клубов. По словам девушки, главная особенность здешних гор заключается в том, что даже хорошо знакомая вершина способна удивлять снова и снова. Ведь добраться до нее можно разными путями, и каждый из них становится отдельным испытанием.
"Главная особенность района – возможности для технического альпинизма. Здесь важны не только высота вершины и физическая подготовка, но и умение работать на скальном рельефе, правильно пользоваться снаряжением, выбирать тактику и принимать решения в сложных условиях. Одна и та же вершина может иметь несколько маршрутов, различающихся по сложности, характеру рельефа и требованиям к подготовке. Поэтому интерес к району не ограничивается одним восхождением. Альпинисты могут возвращаться сюда вновь, чтобы проходить другие линии, совершенствовать технику и ставить перед собой новые задачи".Альпинистка Лидия Моисеева
Высшая точка района – знаменитый пик Сайрамский, высота которого составляет 4 238 метров. Однако для настоящих альпинистов значение имеет не только высота вершины. Не менее важны сложность маршрута, характер скальных стен и возможность испытать собственные силы. Именно поэтому местные горы привлекают не только казахстанских спортсменов, но и гостей из других стран. При этом, как отмечает Лидия, каждый маршрут требует индивидуального подхода.
"Когда к нам приезжают коллеги из других стран, наша команда прежде всего предлагает познакомиться с районом Сайрам-Су и его техническими маршрутами. Конкретную линию нужно выбирать уже с учетом опыта группы, сезона, состояния маршрута и погодных условий. Для нас важно не просто показать красивую гору, а помочь гостям увидеть настоящий спортивный потенциал нашего региона. При этом я бы не стала противопоставлять наши горы другим известным районам Казахстана. У каждого места свой характер. Наше преимущество – возможность совместить красивую природу и относительно близкое расположение от города".Альпинистка Лидия Моисеева
Для самой Лидии горы давно стали вторым домом. Она хорошо знает местные тропы, а свою любовь к природе старается передать детям. Вместе с семьей спортсменка отправляется в походы, знакомит младшее поколение с родным краем и учит бережно относиться к окружающему миру. При этом главным правилом любого путешествия, независимо от возраста и опыта участников, остается безопасность. Супруг Лидии Тарас Моисеев – профессиональный инструктор по альпинизму, поэтому душой за горы они болеют семьей.
"С самого раннего возраста знакомлю своих детей с нашими местами и тропами, показываю, как правильно ходить в горы, объясняю, почему важно следить за погодой, соблюдать правила безопасности и уважать природу. Мне хочется, чтобы следующие поколения росли с любовью к горам, но при этом понимали ответственность, которую они требуют. Любоваться красотой недостаточно – важно учиться грамотно вести себя в природной среде, не переоценивать свои силы и бережно относиться к окружающему миру. Наверное, именно поэтому я так много говорю о безопасности. Когда горы становятся частью твоей повседневной жизни, ты начинаешь особенно хорошо понимать, насколько они прекрасны и насколько серьезного отношения требуют".Альпинистка Лидия Моисеева
Многие привыкли ассоциировать Сайрам-Су с летними походами и восхождениями. Однако потенциал этого горного района гораздо шире. По словам Лидии Моисеевой, даже в холодное время года здесь есть возможности для занятий горными видами спорта. Например, ски-турингом и ски-альпинизмом, которые особенно популярны в европейских горных странах. Правда, зимние горы требуют совершенно другого уровня подготовки и внимания к деталям.
"Особенно эти направления популярны в европейских горных странах. Их суть заключается в подъеме в горы на лыжах, при необходимости с использованием альпинистских навыков и специального снаряжения, а затем в спуске на лыжах по выбранному маршруту. Это особый формат взаимодействия с горами, который объединяет выносливость, техническую подготовку, навыки передвижения по снегу и умение оценивать условия. Однако зимние выходы требуют отдельной подготовки! Необходимо учитывать снежную обстановку, лавинную опасность, погоду, состояние склонов и опыт участников. Нельзя считать зимний маршрут безопасным только потому, что летом по этому району проходит туристическая тропа. Зимой горы меняются, и решение о выходе должно приниматься на основе реальных условий. И хочу добавить: каким бы суперпрофессионалом вы ни были, приехав в новый горный район, всегда надо обращаться к местному гиду, который наблюдает снежную обстановку в районе из года в год".Альпинистка Лидия Моисеева
Впрочем, чтобы познакомиться с красотой местных гор, совсем необязательно сразу покорять высокие вершины или осваивать сложные маршруты. В Сайрам-Су найдутся варианты и для начинающих путешественников. Главное – правильно оценить свои возможности и не пытаться с первого раза повторить достижения опытных альпинистов. Лидия уверена, что любовь к горам вполне может начаться с обычной прогулки по живописной тропе, главное – с профессиональным сопровождением.
"Можно начать с пеших маршрутов, прогулок по тропам, знакомства с местностью и основами горной безопасности. Такой опыт помогает понять, нравится ли человеку подобный формат отдыха, как он переносит физическую нагрузку и готов ли двигаться дальше. Для тех, кто хочет попробовать себя именно в альпинизме, я советую обращаться в альплагерь или к квалифицированным специалистам. Перед первым выходом важно получить консультацию по одежде, обуви, снаряжению и необходимому бюджету. Многие новички думают, что для занятий альпинизмом нужно сразу купить дорогое снаряжение. На самом деле не всегда необходимо приобретать все с самого начала: часть оборудования может предоставляться на время обучения или сборов. Гораздо важнее правильно подобрать необходимое и научиться им пользоваться".Альпинистка Лидия Моисеева
Но даже наличие специального снаряжения и спортивного разряда не гарантирует полной безопасности. По мнению альпинистки, важно не только уметь подниматься на вершину, но и быть готовым к непредвиденным ситуациям. Например, если кто-то из участников группы получит травму, необходимо знать, как оказать первую помощь, организовать безопасный спуск и при необходимости связаться со спасателями.
Особенно актуальным этот вопрос становится на фоне растущей популярности горного туризма в социальных сетях. Красивые фотографии, захватывающие видео под музыку и истории о быстрых восхождениях вдохновляют все больше людей отправляться навстречу порой очень опасным приключениям. За эффектными кадрами нередко остаются незаметными месяцы подготовки, накопленный опыт и реальные опасности, с которыми сталкиваются спортсмены. Лидия признается, что подобная беспечность порой приводит к трагическим последствиям.
"Сегодня социальные сети показывают множество красивых вершин, эффектных кадров и историй о быстрых восхождениях. Это помогает людям заинтересоваться горами, и в этом есть положительная сторона. Но иногда за красивой картинкой остается незаметным самое главное: подготовка, опыт и риски. Особенно меня беспокоит ситуация, когда молодые люди, вдохновившись роликами в интернете, отправляются в горы без достаточных знаний, подходящего снаряжения или понимания маршрута. Иногда кажется, что если другие смогли пройти этот путь, то и с ними ничего не случится. Наша команда не раз участвовала в спасательных операциях. Подобные случаи заставляют еще раз задуматься о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как важно не относиться к горам легкомысленно".Альпинистка Лидия Моисеева
Вместе с тем интерес к горным путешествиям открывает новые возможности для развития туризма в Казахстане. Сегодня во многих странах популярны организованные восхождения с квалифицированными гидами и проводниками. Люди стремятся побывать на знаменитых вершинах, подняться на высшие точки регионов и государств, а некоторые мечтают покорить высочайшие горы континентов. И первые шаги к таким достижениям вполне можно сделать в Казахстане.
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По мнению Лидии, у гор в окрестностях Шымкента есть все необходимое, чтобы заинтересовать путешественников из разных уголков мира. Живописные пейзажи, разнообразие маршрутов и близость к мегаполису делают этот район привлекательным как для любителей активного отдыха, так и для опытных спортсменов. Однако для самой альпинистки главная ценность гор заключается не в количестве покоренных вершин, а в тех чувствах и впечатлениях, которые они дарят людям.
"Для меня горы – это одновременно работа, увлечение, место силы и дом. Здесь проходит значительная часть моей жизни, здесь я работаю вместе с командой, провожу время с семьей и вижу, как люди учатся преодолевать трудности и становиться увереннее. Мне хочется, чтобы люди приезжали в Шымкент и Туркестанскую область не только ради известных достопримечательностей, но и ради наших гор. Чтобы они открывали для себя Сайрам-Су, знакомились с его природой, ходили по тропам, учились альпинизму и возвращались сюда снова. Но больше всего мне хочется, чтобы каждый, кто отправляется в горы, возвращался домой благополучно".Альпинистка Лидия Моисеева
Местные альпинисты верят, что со временем горы, расположенные неподалеку от Шымкента, смогут стать еще одним популярным направлением для путешественников. Ведь иногда, чтобы увидеть захватывающие дух пейзажи и испытать настоящие эмоции, вовсе не обязательно отправляться за тысячи километров. Достаточно лишь немного отъехать от мегаполиса, где за привычным городским пейзажем открывается совершенно другой мир – мир величественных вершин, горных рек и удивительной природы.