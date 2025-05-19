Поколение секонд-хенда: почему казахстанцы стали чаще одеваться в комиссионках

Одежда с историей – так теперь говорят не только про винтажные платья 60-х, но и про вещи из секонд-хенда. Сегодня казахстанцы не просто покупают вещи "с рук", они превращают их в манифест против конвейерной моды, за экологичность и уникальность. Подробнее об этом в материале Zakon.kz.

Бренды устали

Молодые люди все чаще отказываются от однотипных образов и сезонных коллекций. Они устали от плохого качества, где вещи теряют форму через три стирки и морально устаревают быстрее, чем сторис в социальных сетях. Им важна индивидуальность, возможность одеться так, как не одет никто в радиусе километра. А секонд-хенд предоставляет эту свободу. Это почти как охота: нужно покопаться, поискать, заметить потенциал в странной на первый взгляд вещи и потом сделать ее своей.

Первое вдохновение часто приходит не с полки магазина, а с экрана смартфона. Так случилось и с Айданой Зариповой. Интерес к секонд-хенду родился не из необходимости, а из желания быть частью нового модного движения.

"Я из маленького города, поэтому мое знакомство с секонд-хендом началось в интернете. Я начала смотреть канал одной девушки из Америки, она одевалась только в секонде, хотя у нее были все возможности покупать новое. Меня взбудоражила сама идея. Можно выглядеть стильно, тратить мало и при этом иметь много классной одежды". Айдана Зарипова

В секонд-хенде нет "правильных" комплектов. Здесь рождаются наряды, в которых можно прийти и на концерт, и на выставку, и на фотосессию в аутентичном стиле. Парадокс в том, что, отвергая моду как систему, молодежь все равно создает моду, просто своеобразную и индивидуальную.

"Я не ищу что-то конкретное, это практически невозможно. Шопинг в секонд-хендах для меня происходит неожиданно, если я вижу, то захожу. Для меня важно качество, я достаточно практичный человек, если вещь не прослужит мне минимум 5 лет, я сильно расстроюсь",- делится Айдана Зарипова.

Фото: из личного архива Айданы Зариповой

Экология на вешалке

Осознанное потребление стало новым шиком. Один килограмм одежды на свалке разлагается десятилетиями. А покупка одной вещи в секонд-хенде – это вклад в снижение углеродного следа. Молодежь в курсе: спасать планету – это не только про многоразовые бутылки, но и про джинсы, которые прожили уже одну жизнь.

Все больше молодых людей осознают, что каждый их выбор влияет на окружающую среду. Футболка из масс-маркета может обойтись планете в тысячи литров воды, десятки химикатов и тонны выбросов. В то время как вещь из секонд-хенда – это вторая жизнь без новых затрат ресурсов.

Мода будущего – это не бесконечное потребление, а переработка, переосмысление и повторное использование. Секонд-хенд дает возможность быть модным и ответственным одновременно. Это как носить винтаж, но с актуальным посланием: я выбираю не просто стиль, я выбираю смысл.

Креативность вне шаблона

В мире, где мода диктуется алгоритмами, секонд-хенд возвращает человеку право на стиль как личную историю. Здесь нет стандартных решений, есть пространство для экспериментов. Каждый поход в магазин с одеждой "из прошлого" превращается в квест: нужно не просто найти что-то подходящее по размеру, а представить, как это заиграет в новом контексте.

"Для меня главное при выборе одежды – комфорт, но не только физический, а в первую очередь внутренний. Важно, чтобы вещь "откликалась", чтобы я чувствовал себя в ней собой –– уверенно, свободно, гармонично. Это может быть что-то уникальное, может, простое и базовое, но если оно совпадает с моим внутренним состоянием, значит, это моя вещь". Денис Землянский

Фото: из личного архива Дениса Землянского

Юноши и девушки становятся стилистами самих себя. Они больше не боятся миксовать эпохи, фактуры, крои. Платье из начала 2000-х можно надеть с армейскими ботинками, а бабушкин шарф превратить в головной убор а-ля haute couture. Это не нарушение правил – это игра по своим.

При этом секонд-хенд не вытесняет остальную моду, а органично с ней сосуществует. Казахстанцы смело сочетают винтаж с масс-маркетом. Главное не ценник, а то, как ты умеешь собрать себя заново каждый день.

"Я не ограничиваюсь только секонд-хендами. В моем гардеробе есть и масс-маркет, и mid-market бренды, и более дорогие вещи. Но секонд-хенды для меня особенные. В них можно найти действительно уникальные вещи – те, которых больше ни у кого не будет. Кроме того, мне близка идея "одежды с историей": каждая такая вещь как будто несет в себе характер, прошлое и свой собственный стиль. Это придает образу глубину и индивидуальность", – рассказывает Денис Землянский.

Секонд-хенд дает моду, свободную от шаблонов и давления индустрии. Тут не навязывают тренды – здесь ты создаешь их сам.

"Я до сих пор чередую масс-маркет и секонды как минимум, потому что еще ни разу не нашла штаны или юбку по размеру. Мне очень нравится чувство, когда среди горы одежды ты находишь что-то интересное, то, на что ты, скорее всего, никогда бы не взглянул в обычных магазинах, а иногда и не смог бы позволить". Айдана Зарипова

Социальные сети как новые подиумы

Новая мода живет в цифровом пространстве. Сегодня, чтобы стать иконой стиля, не нужно появляться на обложке глянца или ходить по красным дорожкам. Достаточно поделиться удачным образом, собранным из находок в секонд-хенде, и ты уже часть новой эстетики. Видео с распаковкой покупок, обзоры винтажных луков и эксперименты с необычными сочетаниями вдохновляют сотни и тысячи людей на поиск своего неповторимого стиля.

Онлайн-платформы, где раньше продавали исключительно б/у технику или книги, теперь превращаются в настоящие модные пространства. Только без пафоса, но с характером и историей. Здесь вещи обретают вторую жизнь, а пользователи – возможность находить уникальное за разумные деньги. Эта мода про искренность, креатив и личный вкус. Неважно, сколько стоит вещь. Важно, как ты ее подаешь.

"Мы с мужем нашли пальто люкс бренда, которое он носит и зимой, и осенью. Кстати, мужа я смогла переубедить в том, что в секонд-хендах можно найти хорошие вещи. Он был сильным противником, но после многочисленных комплиментов с его стороны вещам, которые я купила там, он сломался". Айдана Зарипова

Секонд-хенд – это не временное решение, а новый язык моды. Язык тех, кто думает, кто ищет, кто не боится смешивать эпохи и смыслы. Для молодежи он стал символом свободы, разумности и индивидуальности.

Однако первое знакомство с этой сферой часто вызывает скепсис, особенно у тех, кто привык к классическому ритейлу.

"Так получилось, что мой друг предложил попробовать себя в секонде. Сначала я, честно говоря, не совсем понимала, что это вообще такое. Казалось, будто это что-то ненужное, старое. Я не думала, что когда-то в это всерьез войду. Но постепенно втянулась. Стала разбираться, нашла интересные поставки, люксовые вещи, которые магазины сортируют отдельно. Все аккуратное, почти новое, "хрустящее". И тут я поняла: такие бренды за такую цену – это отличная возможность и для бизнеса, и для покупателей. Поэтому решила начать этим заниматься. Люди брали буквально мешками, потому что это дешево, но при этом действительно качественно. Конечно, сейчас много говорят про вторую жизнь вещей, про осознанное потребление, и мне это близко. Но, если честно, большинство все же приходит за выгодой. Хотя те, кто действительно задумывается об экологии, конечно, тоже есть. Просто их меньше". Инна, владелец секонд-хенд магазина

Секонд-хенд – это язык, интуитивный, живой, не подчиненный сезонам и брендовым капризам. Он не нуждается в переводе, потому что говорит напрямую: "вот кто я есть". Через старую джинсовку с потертостями, через сумку, которой могла бы гордиться бабушка, через нелепо прекрасные очки из начала 2000-х молодежь выражает свои ценности, подчеркивает свою индивидуальность.

Секонд-хенд – это альтернатива однообразию. Здесь можно быть другим каждый день и каждый день оставаться собой. Это выбор тех, кто не боится быть непохожим, кто ищет одежду не ради статуса, а ради истории, в которую можно вписаться.

Больше не важно, на какой полке ты нашел эту вещь. Важно, как ты ее носишь. Мода перестает быть вертикальной (с подиума – в массы) и становится горизонтальной: от человека к человеку, от гардероба к гардеробу. Это живая, честная мода. И она только начинается.