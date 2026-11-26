Мощь государства измеряется не только природными богатствами, но и уровнем развития науки, освоением новых технологий и наличием квалифицированных специалистов. Ярким примером в этом отношении является опыт Китая. Zakon.kz провел параллели между подходами "соседа" и приоритетами Токаева.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в 2025 году страна направила на научные исследования и разработку новых технологий 3,93 трлн юаней. Это на 8,2% больше, чем годом ранее. При этом добавленная стоимость в высокотехнологичной обрабатывающей промышленности выросла на 9,4%.

Вместе с тем в ближайшие пять лет Китай планирует ежегодно увеличивать расходы на научные исследования как минимум на 7%. Страна продолжает уделять приоритетное внимание развитию собственных технологий, внедрению научных достижений в производство и подготовке квалифицированных специалистов.

Эксперты объясняют это тем, что Поднебесная стремится получить результаты от сегодняшних инвестиций не только в ближайшей перспективе, но и спустя десятилетия.

На этом фоне резко выделяется до сих пор существующий в СНГ-пространстве стереотип о необходимости презентовать каждый маленький шаг к улучшению как уже свершившееся масштабное достижение – при том что полезность любого проекта должна оцениваться не интенсивностью информационного освещения, а его долгосрочной эффективностью.

Приоритеты президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева куда ближе к китайскому подходу. Он не раз отмечал: будущее страны напрямую зависит от науки и образования, передовых технологий и профессиональной компетентности граждан.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года глава государства тоже остановился на важности того, чтобы оставить последующим поколениям развитое, цивилизованное и обновленное государство.

В частности, он подчеркнул, что наша страна входит в новый исторический цикл.

"В этот переломный момент мы должны критически переосмыслить все национальные планы и стратегии. Следует четко понимать, с каким "багажом" мы подойдем к следующему знаковому рубежу нашей Независимости", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства озвучил, что видение дальних горизонтов позволит нам определить текущие задачи и приоритеты, чтобы твердо следовать суверенному стратегическому курсу, претворять в жизнь созидательные планы.

"Поэтому Администрации Президента совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам с подключением научных центров, прежде всего Казахстанского института стратегических исследований, в течение года следует разработать документ с долгосрочным видением приоритетов в развитии страны. Полагаю, и депутаты могли бы внести свой вклад в разработку этого важного документа", – поручил Токаев.

Ведь важно оставить будущим поколениям не только природные богатства и накопленные финансовые ресурсы, но и передать им государство возможностей. "Блага приходят и уходят, а конкретные достижения, доброе имя, в том числе объекты социальной инфраструктуры, останутся людям, будущим поколениям", считает президент.

Определенная работа в этом направлении уже ведется. Расширяется сотрудничество с авторитетными зарубежными университетами, уделяется приоритетное внимание развитию искусственного интеллекта, поддержке науки и цифровизации экономики. Однако научные разработки казахстанских ученых должны внедряться в производство, в стране необходимо создавать новые технологии, а отечественные предприятия должны становиться конкурентоспособными на мировом рынке.

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Параллельно о будущем должно заботиться не только государство в целом, но и каждый гражданин в частности. Госслужащие, бизнесмены и ученые – все могут задать себе вопрос: "Какие результаты принесет моя деятельность через 10-20 лет?" Потому что последствия сделанного взрослыми сегодня ощутят дети завтра.

Именно в этом заключается один из важнейших уроков, который можно извлечь из опыта Китая: решая сегодняшние задачи, необходимо одновременно закладывать фундамент будущего.