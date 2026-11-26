52-летняя казахстанка Зауре Мухамадиева, много лет проживающая в Лондоне, стала победительницей престижного международного конкурса Universe Beauty, который прошел в столице Перу – Лиме. Zakon.kz расскажет, чем женщина покорила строгое жюри.

Впервые в истории этого конкурса Великобританию на мировой сцене представляла участница с казахскими корнями – она вернулась в Лондон с главной короной в своей возрастной категории Elite (50+). Путь к мировому триумфу начался с британской сцены: ранее Зауре Мухамадиева вошла в число финалисток конкурса Miss Kent and Sussex, а затем завоевала национальный титул MRS Elite Beauty Universe UK, получив право представлять Соединенное Королевство на мировом финале в Южной Америке.

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С 17 по 21 ноября в Лиме за короны в категориях Miss, Mrs, Petite и Elite (50+) боролись представительницы стран Европы, Северной и Южной Америки. Однако современный конкурс красоты давно вышел за рамки исключительно внешней эстетики.

По правилам Universe Beauty, каждая финалистка выходит на сцену не просто с титулом, а с реальным социальным проектом и личной миссией. Среди участниц были девушки и женщины, которые помогают бездомным животным, поддерживают людей в борьбе с зависимостями, развивают программы помощи онкопациентам.

Девизом Зауре Мухамадиевой на конкурсе стали слова: "Я представляю Великобританию с казахскими корнями". В Перу она выступала под двумя флагами – британским и казахстанским, подчеркнув, что гордится своим происхождением и хочет показать миру силу, достоинство и культуру женщин Казахстана.

"Программа конкурса была организована на высочайшем уровне. В первый день состоялся парад национальных костюмов в Национальном центре в Лимы. Зрители увидели яркие образы из разных стран – в том числе Аргентины, Перу, Коста-Рики и других государств. Я вышла на сцену в казахском национальном платье и саукеле, вызвав живой интерес у участниц и жюри. Рассказала им о сакральном значении этого головного убора в казахской культуре. Не обошлось и без настоящего чуда: национальный наряд, который моя подруга отправила из Казахстана, задержался в пути и не успел прийти к началу конкурса. В самый последний момент на помощь пришли дипломаты, а точнее посольство Великобритании и прекрасная девушка по имени Акбота, которые оперативно помогли передать посылку для выступления. Благодаря их отзывчивости я все же сумела выйти на сцену в казахском национальном костюме и покорить сердца окружающих". Зауре Мухамадиева

Ярким событием стал и конкурс талантов, где участница исполнила казахскую песню "Тарбағатай таулары" – это произведение связано с творческим наследием народного артиста Сагата Жакупова из Восточного Казахстана.

"Выражаю глубокую признательность своему брату Ерболу Мухамадиеву и его друзьям из села Акжар, которые помогли подготовить эту композицию. Для меня этот выход был невероятно трогательным и личным: исполняя песню о родных горах Тарбагатай и родном селе Акжар, где появилась на свет, я ощутила живую связь со своими корнями". Зауре Мухамадиева

Помимо конкурсных выходов, организаторы познакомили финалисток с культурой и природой Перу: участницы посетили знаковые места Лимы, отправились в район легендарной пустыни Наска, катались на багги по песчаным дюнам и участвовали в фотосессиях и дефиле, включая выход в купальниках.

Однако самым эмоциональным и важным моментом поездки стала благотворительная миссия – визит в государственный центр социальной опеки для пенсионеров и людей с инвалидностью CAR Mixto "San Miguel" в Лиме (известный также корпусом Don Miguelito). Участницы привезли подопечным подарки, общались с жителями центра, подарили им внимание, тепло и поддержку.

Решающим этапом конкурса стало интервью с жюри. В нем Зауре Мухамадиева сумела привлечь к себе внимание. Она поделилась информацией о своей регулярной волонтерской деятельности в Лондоне, участии в благотворительных инициативах по поддержке пациенток с раком груди и сборе средств для организации Cancer Research UK, а также о помощи нуждающимся.

"Отдельное восхищение судей вызвала моя осознанная экологическая позиция, поскольку большая часть моего конкурсного гардероба собрана из вещей вторичного использования и винтажа. Культура осознанного потребления активно развивается в Великобритании. Планета перегружена перепроизводством и "быстрой модой", и каждая женщина может внести вклад в сохранение природы, выбирая разумное отношение к одежде". Зауре Мухамадиева

В беседе с жюри и зрителями я открыто поделилась своей историей, что родилась в маленьком казахском ауле, рано потеряла родителей и всего в жизни добилась сама, построив международную карьеру и получив три высших образования, включая степень MBA в Лондоне.

"Для меня эта победа – не просто красивая корона. Это огромная ответственность и миссия, за которой стоит большой труд. Я хотела показать женщинам в Казахстане, Великобритании и по всему миру: никогда не поздно верить в свою мечту, учиться, развиваться и начинать новую главу в жизни. С позитивным мышлением, верой в себя и силой духа можно изменить все в лучшую сторону", – говорит собеседница.

Финальный день стал настоящим праздником красоты и женской солидарности: торжественное дефиле в вечерних платьях объединило участниц со всего мира. Казахстанка призналась, что конкуренция в категории 50+ была сильной – каждая из финалисток была достойна победы, и до самой последней секунды сохранялось волнение.

"Когда со сцены меня назвали победительницей, эмоции переполнили не только меня, но и весь зал – зрители очень радовались за меня и оказали мощную поддержку. Поездка в Перу оставила в сердце неизгладимый след: открытые, добрые и отзывчивые перуанцы напомнили мне гостеприимство родного Казахстана, а дружба с участницами из разных уголков планеты стала бесценным опытом". Зауре Мухамадиева

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Зауре Мухамадиева возвращается в Лондон с международной короной MRS. ELITE UNIVERSE BEAUTY, продолжая нести свою главную миссию – вдохновлять женщин верить в себя в любом возрасте и с гордостью прославлять свои корни на мировой сцене.