Казахстан готовится вывести с орбиты космический аппарат, который работает с 2011 года. Какая причина завершения срока эксплуатации спутника, вернут ли его на Землю и чем заменят, выяснил Zakon.kz.

Почему Казахстан прощается с KazSat-2

Информация о предстоящем выводе спутника с орбиты вызвала вопросы у казахстанцев: неужели аппарат вышел из строя, устарел или больше не способен выполнять свои задачи?

Как сообщили в АО "Республиканский центр космической связи", речь идет о плановом завершении эксплуатации. Техническое состояние бортовых систем, полезной нагрузки и запасы топлива позволяют спутнику продолжать работу даже за пределами первоначально установленного срока активного существования.

На основании положительного заключения разработчика эксплуатацию KazSat-2 продлили до 31 декабря 2026 года. В настоящее время аппарат продолжает штатно выполнять свои функции.

Решение начать процедуру деорбитации с 1 января 2027 года Правление АО "Республиканский центр космической связи" приняло 23 апреля 2026 года.

Таким образом, спутник не выходит из строя внезапно: его выводят из эксплуатации в соответствии с заранее определенным планом.

Что делал казахстанский спутник на орбите

KazSat-2 – национальный геостационарный космический аппарат связи и вещания. Его запустили 16 июля 2011 года с космодрома Байконур, а уже 26 ноября того же года ввели в эксплуатацию.

Спутник разместили на орбитальной позиции 86,5 градуса восточной долготы.

На протяжении более 15 лет он обеспечивал спутниковое телерадиовещание, фиксированную спутниковую связь и передачу данных на территории Казахстана.

Проще говоря, KazSat-2 стал частью инфраструктуры, благодаря которой телевизионный сигнал, связь и данные могли передаваться через спутниковые каналы. Такая инфраструктура особенно важна для страны с большой территорией, где не везде экономически целесообразно прокладывать наземные линии связи.

При этом спутник не предназначен для непосредственного подключения обычных смартфонов к интернету. Он выполняет другие задачи – обеспечивает работу спутниковых каналов связи и вещания.

Почему спутник не упадет на Землю

Один из наиболее интересных вопросов – что происходит с космическими аппаратами после завершения их работы. Ведь оставлять неиспользуемые спутники на рабочих орбитах небезопасно: они могут создавать помехи другим аппаратам и увеличивать количество космического мусора.

В случае с KazSat-2 предусмотрена специальная процедура – деорбитация.

Однако это не означает, что спутник направят обратно на Землю. KazSat-2 находится на геостационарной орбите, примерно в 36 тысячах километров от поверхности планеты. Аппараты, работающие на такой высоте, после завершения эксплуатации переводят на так называемую орбиту захоронения.

В соответствии с национальными правилами утилизации космических объектов и рекомендациями ООН спутник должен быть перемещен минимум на 200 километров выше рабочей геостационарной орбиты.

Это позволит освободить занимаемую им орбитальную позицию и не мешать действующим спутникам.

По информации РЦКС, операцию проведут специалисты Наземного комплекса управления космическими аппаратами и системы мониторинга связи – Центра космической связи "Акколь". Работы запланированы на январь-февраль 2027 года.

Перед окончательным завершением эксплуатации аппарат также должен пройти процедуру пассивации. Она предполагает сброс остаточного давления в баках, разрядку аккумуляторов и отключение систем, которые могут стать источником неконтролируемого выделения энергии.

Таким образом, спутник не будет падать на Землю и не должен создавать угрозу для ее поверхности. Его оставят на специально отведенной орбите, где он не будет мешать работающим космическим аппаратам.

Кто займет место KazSat-2

Прямую замену KazSat-2 запускать не планируют. Его действующая нагрузка будет перераспределена на другой национальный спутник – KazSat-3.

Он был запущен в 2014 году и размещен на орбитальной позиции 58,5 градуса восточной долготы. Сейчас аппарат продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая телерадиовещание и спутниковую связь на территории страны.

Однако и для KazSat-3 уже предусмотрена замена.

В Казахстане реализуется проект создания нового геостационарного спутника KazSat-3R. Его запуск запланирован на 2029 год – к моменту завершения срока активного существования KazSat-3.

Новый аппарат должен обеспечивать спутниковое телерадиовещание, фиксированную связь и высокоскоростную передачу данных. При этом он будет обладать более высокой пропускной способностью и современными техническими характеристиками.

Таким образом, Казахстан не отказывается от собственной спутниковой связи, а постепенно обновляет ее инфраструктуру.

Казахстан и новые возможности в космосе

Развитие национальной спутниковой системы – лишь одно из направлений космической отрасли Казахстана. Страна располагает собственной инфраструктурой управления космическими аппаратами, наземными комплексами и опытом эксплуатации спутников.

Важную роль в этом направлении играет космодром Байконур, с которого на протяжении десятилетий осуществляются запуски космических аппаратов. Кроме того, Казахстан развивает собственные проекты в области дистанционного зондирования Земли и спутниковых технологий.

В частности, в стране работают спутники дистанционного зондирования Земли KazEOSat-1 и KazEOSat-2. Они позволяют получать изображения земной поверхности и использовать их для мониторинга сельскохозяйственных угодий, природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций и изменений окружающей среды.

Это направление отличается от спутников связи: если KazSat обеспечивает передачу сигналов и данных, то аппараты KazEOSat помогают получать информацию о состоянии территории страны из космоса.

Еще одно направление – развитие рынка спутникового интернета и привлечение зарубежных операторов.

24 ноября 2026 года заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на брифинге в правительстве рассказал о перспективах развития спутниковой инфраструктуры Казахстана и появлении новых зарубежных операторов.

По его словам, строительство гейтвей-станций и точек присутствия осуществляется с учетом требований национальной безопасности.

"Что касается появления новых операторов, то мы, наоборот, выступаем за развитие конкуренции", – отметил министр.

В настоящее время в Казахстане работают международные операторы OneWeb и Starlink, располагающие наземными станциями на территории республики.

Появление таких компаний расширяет возможности доступа к спутниковому интернету, особенно в отдаленных населенных пунктах и районах, где развитие традиционной телекоммуникационной инфраструктуры связано с большими затратами.

При этом зарубежные операторы не заменяют национальную спутниковую систему связи: речь идет о разных технологических решениях, которые могут дополнять друг друга.

Что дальше

В управлении АО "Республиканский центр космической связи" сейчас находятся два национальных спутника связи и вещания – KazSat-2 и KazSat-3. Первый завершит работу в конце 2026 года, второй продолжит функционировать до конца 2029 года.

Следующим этапом станет запуск KazSat-3R, который должен обеспечить дальнейшую работу национальной спутниковой инфраструктуры.

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Таким образом, завершение эксплуатации KazSat-2 – не конец казахстанской космической программы, а очередной этап обновления спутниковой системы. За более чем 15 лет аппарат выполнил свою задачу, а теперь его предстоит безопасно переместить на орбиту захоронения, освободив рабочую позицию для дальнейшего использования.