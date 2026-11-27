В соцсетях распространилось видео из детской кардиореанимации, на котором медработник уговаривает младенца поскорее поправиться. Герой ролика – 27-летний медбрат-анестезист из Астаны Дархан Жанторе – рассказал Zakon.kz о том, что остается за кадром его работы в реанимации.

Дархан Жанторе родом из села Женис Ордабасинского района Туркестанской области. Ему 27 лет, пять из которых он работает в отделении детской кардиореанимации.

Свой профессиональный путь Дархан начал в августе 2021 года, когда волна COVID-19 постепенно шла на спад. В поисках работы он обратился в столичную клинику, где уже на следующий день после подачи резюме его приняли на стажировку. В сентябре того же года Дархан приступил к работе в должности постового медбрата, а набравшись опыта, стал медбратом-анестезистом.



"В первые дни работы в голове крутилась мысль: "Кажется, я здесь не справлюсь". Но со временем благодаря упорству я влился и в работу, и в коллектив. До сих пор помню своего первого пациента – девочку по имени Аяла. Можно сказать, она была звездой нашего отделения: пролежала год, отметила там свой день рождения и только потом выписалась домой", – вспоминает Дархан.

Фото: из архива Дархана Жанторе

Работа в кардиореанимации требует предельной концентрации круглые сутки – днем и ночью. Графики здесь бывают разными: дневная смена с 08:00 до 17:00, ночная – с 17:00 до 08:00, а также суточные дежурства с 08:00 до 08:00.

Прием смены всегда начинается с детального осмотра и знакомства с каждым ребенком: какой диагноз, какая была операция, какие препараты назначены, каковы особенности ухода. Медперсонал проверяет состояние кожных покровов (нет ли покраснений, синяков, опрелостей или ран), время кормления, взятые анализы, физиологические показатели, рентгеновские снимки, положение катетеров, зондов и дренажей, а также готовность палаты к работе. Дальше реаниматологи выдают лист назначений на новый день, и работа идет по плану.

"Ночная и дневная смены, по сути, проходят по одному порядку. Оставлять детей без присмотра нельзя ни на секунду – в реанимации нет разницы между днем и ночью. У малышей пороки сердца, состояние может измениться в одно мгновение, поэтому бдительность играет огромную роль", – говорит медбрат.

По словам Дархана, в реанимации приходится сочетать эмпатию с хладнокровием, иначе долго в таком отделении не продержишься – выгоришь.

Фото: из архива Дархана Жанторе

Отдельная часть работы – общение с детьми и их родителями. Дархан отмечает, что реанимация закрыта для посторонних, поэтому борьба за жизнь и здоровье малышей часто остается за кадром, и благодарностей звучит не так много, как хотелось бы. Зато когда родители рядом, прогресс идет заметно быстрее.

"Мы каждый день приглашаем мам, чтобы они общались с детьми. Иногда из-за распространения инфекций отделение закрывают на карантин, и родителей не пускают. Когда сравниваешь эти периоды, видишь: при родителях дети идут на поправку быстрее. Малыши тонко чувствуют теплое слово и мягкое отношение – когда делишься с ними заботой и любовью, они чувствуют себя в безопасности", – делится наблюдениями специалист.

Особенно Дархану запомнился случай с годовалым пациентом. Малыш успокаивался только у него на руках и на протяжении всей смены не хотел идти ни к кому другому. При любой попытке передать его коллегам ребенок снова начинал плакать.

"Ночью, чтобы он уснул, я лег рядом и убаюкал его в своих объятиях. На следующее утро, когда моя смена заканчивалась, малыш снова расплакался и ни к кому не шел. Пришлось самому отнести его на руках в операционную", – вспоминает Дархан.

Ролик, который растрогал пользователей Казнета, случайно сняли коллеги Дархана. На записи он тихо разговаривает с малышом: "Малыш, не плачь, ты должен быть сильным. Мы же договорились, что мы не плачем. Скоро поправимся и пойдем к маме, тебя мама ждет". Ребенок внимательно прислушивался к словам Дархана.





Обращаясь к родителям маленьких пациентов, Дархан призывает не опускать руки и верить в лучшее:

"Держитесь, никогда не ломайтесь. Не все болезни лечатся только лекарствами – вылечить можно и теплым словом, добрым пожеланием, молитвой, любовью и заботой. Каждое сердце достойно жизни", – заключил наш герой.

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