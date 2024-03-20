Почему требования ОСИ и КСК по аренде сетей телекоммуникаций незаконны, разъяснил юрист
По его словам, данное требование незаконно, поскольку правовая коллизия, позволяющая взимать такую арендную плату, была недавно исключена из казахстанского законодательства.
Как отметил юрист на своей странице, к нему неоднократно обращались казахстанцы, у которых возникли проблемы с подключением к услугам разных операторов связи Казахстана: сложности возникли в связи с тем, что обслуживающие их дома Объединения собственников имущества (ОСИ) и Кооперативы собственников квартир (КСК) потребовали от телеком-компаний заключения договоров аренды за использование мест общего пользования для прокладки кабеля.
При этом, по его словам, сотрудники операторов связи наиболее часто сталкиваются с ультимативными требованиями о заключении договоров аренды мест общего пользования со стороны КСК и ОСИ в Алматы и в Мангистауской области. В последнем регионе недавно произошел и вовсе вопиющий случай, когда представители объединения собственников квартир самовольно отключили оборудование абонентского доступа, вследствие чего услуги не смогли получить 480 абонентов фиксированных линий и 192 абонента, пользующихся широкополосным доступом к сети Интернет.
Для операторов ситуация осложняется тем, что органы управления объектами кондоминиумов для них являются монополистами, ведь оператор не может обратиться по вопросу о проведении волоконно-оптической линии связи в конкретном доме в адрес управляющей компании какого-либо иного дома.
При этом представители органов самоуправления жилым фондом ссылались на Закон "О жилищных отношениях", в старой редакции которого, действовавшей с 16 апреля 1997 года, в перечень общедомовых инженерных систем, являвшихся неотъемлемой частью собственности владельцев кондоминимума, то есть всех собственников квартир, сети телекоммуникаций действительно не входили. На этом основании КСК и ОСИ считали возможным требовать с компаний, предоставляющих услуги коммуникаций, плату аренды за прокладку кабеля. Однако в прошлом году данная правовая коллизия была казахстанскими законодателями устранена, напоминает Антон Шин.
"Юридическая проблема действительно существовала, поскольку телекоммуникации до недавнего времени отсутствовали в перечне общедомовых инженерных систем, наличие которых в любом жилом доме обязательно исторически, они являются неотъемлемой частью дома и не могут облагаться арендной платой. Однако Законом Республики Казахстан от 15 марта 2023 года №207-VII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" пункт 4 статьи 40 Закона РК от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях", в котором приводится перечень общедомового имущества, был дополнен восьмым абзацем следующего содержания: "слаботочные инженерные системы, состоящие из устройств сигнализации загазованности, задымления и затопления, систем автоматической пожарной сигнализации, систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования многоквартирного жилого дома (домофонные системы и оборудование, видеонаблюдение), систем по оказанию услуг телефонной связи, телевидения и интернета", – пишет юрист.
То есть на сегодняшний день какие-либо основания для заключения возмездных договоров аренды по телекоммуникационным внутридомовым сетям отсутствуют, потому что эти сети отнесены к общему имуществу объекта кондоминиума, жизненно необходимого для потребителей в этих многоквартирных домах. Соответственно, требование оплаты аренды за установку таких систем в многоквартирных жилых домах является неправомерным: никому ведь не приходит в голову требовать с горводоканала арендную плату на основании того, что в многоквартирном доме размещаются его трубы. Никто не вправе требовать такой арендной платы с поставщика тепла, газа, электричества, и сети телекоммуникаций и видеонаблюдения теперь получили тот же юридический статус, защищающий их от необходимости заключения договора аренды с ОСИ или КСК", – подчеркивает специалист.
Фото: Антон Шин / Facebook
Какие еще законы нарушало требование об аренде кондоминиума под сети
Требования КСК и ОСИ по аренде пространства под размещение телекоммуникационного кабеля, передающего сигнал в квартиры, вызвали волну негатива со стороны потребителей услуг телекоммуникаций, считающих телекоммуникационные сети таким же необлагаемым арендной платой общедомовым имуществом, как системы отопления или канализации. При этом и до формализации статуса этих сетей в качестве неотъемлемой части дома возникали вопросы: имеют ли право КСК и ОСИ требовать заключения договоров аренды, отмечает Антон Шин. Дело в том, что КСК/ОСИ управляют общим имуществом собственников квартир (кондоминиумом), но не являются его владельцами. И поэтому их попытки взимать арендную плату за использование имущества, которое им не принадлежит, противоречат статье 188 Гражданского кодекса РК. Согласно ей, правом владения и распоряжения кондоминиумом наделены владельцы квартир, изъявившие желание использовать услуги конкретного оператора связи.
"Иными словами, назначенный управленцем имущества орган в лице ОСИ или КСК, навязывая арендный договор компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, пытается воспрепятствовать осуществлению права законного владельца имущества на пользование им", – отмечает юрист.
Таким образом, можно сделать вывод, что требование о заключении договора аренды нарушало права не только телеком-операторов страны, но и права их потенциальных абонентов, что не соответствует принципу, установленному пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса РК, согласно которому граждане и юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в том числе правом на их защиту. Ну, а если какой-то КСК или ОСИ решил демонтировать уже существующие телекоммуникационные сети за то, что компания не захотела заключать с ним договор аренды, он подпадает под действие Закона РК "О связи", – напоминает он.
В частности, отказ в предоставлении возможности проложить сеть или ограничение доступа к существующим сетям без заключения договора аренды, равно как и самовольный демонтаж данных сетей третьими лицами, нарушают право собственности операторов на свои сети, охраняемое законодательными актами РК, в том числе Законом РК "О связи". Пунктом 1 статьи 28 этого нормативного правового акта установлено, что сети и средства телекоммуникаций, радиочастотный спектр и орбитальные позиции спутников связи находятся под защитой государства.
Фото: Антон Шин / Facebook
Также в силу пункта 4 статьи 28 Закона "О связи" физические и юридические лица, допустившие повреждения средств связи, сооружений и сетей телекоммуникаций, а также создающие ненормированные помехи теле- и радиоприему, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан
В каких случаях телеком-операторы действительно должны платить ОСИ и КСК
Доводы ОСИ и КСК о том, что телеком-операторы, которые намерены построить свою внутридомовую сеть, должны участвовать в расходах по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, Антон Шин считает несостоятельными. Поскольку это противоречит Правилам содержания общего имущества объекта кондоминиума, в соответствии с которым бремя содержания общего имущества объекта кондоминиума несут собственники квартир и нежилых помещений, то есть клиенты телеком-компаний. И в случае получения оплаты по этим расходам еще и с представителя услуг КСК и ОСИ будут просто дважды взимать деньги за одно и то же с разных лиц. Также несостоятельны доводы о том, что внутридомовые телекоммуникационные сети, якобы, расходуют электроэнергию, за которую потом платит КСК или ОСИ.
"Когда потребитель телекоммуникационных услуг, которые доводятся до его квартиры с помощью внутридомовых сетей от магистральной линии компании, включает дома компьютер, телевизор или какой-либо другой гаджет, подключенный к сети, то учет потребленной при этом электроэнергии осуществляется на его квартирном счетчике, и он сам оплачивает весь потребленный объем энергоснабжающей компании", – отмечает эксперт.
"КСК и ОСИ по этому индивидуальному потреблению электроэнергии в каждой отдельно взятой квартире расходов не несут, равно как не несут они расходы и по содержанию самой этой сети: если у вас оборвался телефонный кабель, вы же вызываете сотрудников обслуживающего вас оператора, а не электрика из КСК или ОСИ, правильно? Поэтому я даже затрудняюсь предположить, о каких общедомовых расходах в данном случае вообще можно говорить", – добавляет он.
Фото: Антон Шин / Facebook
Тем не менее, подчеркивает юрист, есть случаи, когда "управдомы" в лице КСК и ОСИ вправе на законных основаниях требовать от телеком-операторов заключения договоров на возмещение общедомовой электроэнергии: например, когда в доме располагается так называемое "активное оборудование", скажем, передающая сигнал по радиочастотам станция мобильного оператора. Также КСК и ОСИ имеют право на заключение договоров аренды в многоквартирных жилых домах, где оборудование оператора действительно занимает какие-то дополнительные площади (например, в случае размещения в цоколе многоквартирного дома оператором собственной серверной). Но к кабелю, соединяющему квартиру абонента с магистральной линией оператора, эти случаи никакого отношения не имеют, подчеркивает Шин.
Фото: Антон Шин / Facebook
"В случае, если препятствование деятельности телеком-операторов со стороны управляющих компаний продолжится, то тогда под большим вопросом окажется реализация амбициозного национального проекта "Доступный интернет", целью которого является обеспечение технической возможности подключения к волоконно-оптическим линиям связи для всех желающих граждан нашей страны. Между тем, на мой взгляд, именно активное развитие волоконно-оптических линий связи в стране позволит частично снять проблемы качества мобильного интернета, поскольку значительная часть населения окажется в зоне действия домашних сетей Wi-Fi и тем самым нагрузка на мобильные сети несколько спадет", – заключил Антон Шин.