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Людям предоставили возможность узнать дату своей смерти

Людям предоставили возможность узнать дату смерти, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:17 Фото: play.google.com
В США изобрели часы, которые, как утверждают их создатели, могут рассчитать день смерти человека с точностью до конкретного дня, сообщает Zakon.kz.

Изобретение так и назвали – "часы смерти" (Death Clock). Заявлено, что новое приложение с искусственным интеллектом может определить и дату смерти и биологический возраст человека после получения ответов на вопросы о здоровье и социальных привычках человека.

Цель создания этих часов – побудить человека изменить что-то в своей жизни, пока не стало слишком поздно.

"В современном мире здравоохранение, как правило, носит реактивный характер, вмешиваясь только тогда, когда возникают проблемы, и часто слишком поздно", – приводит New York Post комментарий основателя компании Брент Фрэнсон.

По его словам, "часы смерти" дадут человеку всесторонние знания о его здоровье и будут поощрять к активному управлению своим благополучием. Приложение создаст индивидуальный "план долголетия", включающий рекомендуемые изменения образа жизни и вещи, о которых стоит рассказать лечащему врачу. В приложение также можно загружать анализы крови, генетические профили и другие личные медицинские документы.

Автор технических новостей Аманда Кузер протестировала эти часы. Она рассказала, что вопросы в Death Clock варьируются от биологических факторов, таких как уровень холестерина, до вопросов о сне и психическом здоровье, а также о том, сколько человек сидит в течение дня.

"ИИ анализирует ваши ответы на вопросы о здоровье и образе жизни и сравнивает их с тем, что говорят исследования о долголетии. Например, курение сигарет может оказывать негативное влияние на продолжительность жизни. ИИ может рассчитать, какое влияние курение оказывает на вашу ожидаемую продолжительность жизни, а также выяснить, сколько лет вы могли бы заработать, бросив курить", – рассказала Кузер.

Death Clock AI официально запустили 18 сентября.

Ранее ученые выяснили, почему гренландские акулы живут 500 лет.

Ирина Капитанова
Интересное США 2024 год Изобретения Часы
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