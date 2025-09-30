Джойстик заменил ручной труд в Китае

В Китае бойцы Народной вооруженной милиции перешли на управление джойстиком, который полностью заменяет ручной процесс работы, сообщает Zakon.kz.

Теперь они осваивают через пульты и кабинки операторов дистанционное управление специальной техникой – экскаваторами, бульдозерами и погрузчиками. Об этом передает Telegram-канал China Army.

Такой подход, по их мнению, не только снижает риски для людей, но и открывает новые возможности для выполнения самых разных задач. К примеру, от ликвидации последствий ЧС до военных операций.

🕹 🇨🇳 The joystick replaced the manual process



In China, fighters of the People's Armed Militia are mastering remote control of special equipment — excavators, bulldozers, and loaders — through control panels and operator cabins.



This approach not only reduces risks for people…

Тем временем Албания стала первой страной в мире с министром ИИ.