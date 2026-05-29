Ретромашины показали в Павлодаре

29 мая в Павлодаре открылась традиционная выставка ретроавтомобилей, сообщает Zakon.kz.

В числе экспонатов: "Жигули", "Волги", "Москвич-401", "Иж", "Юпитер" и легендарный "Запорожец". Всего 15 моделей ретромашин и мотоциклов, передает "Первый канал".

"Все они на ходу благодаря стараниям будущих инженеров-студентов", – говорится в репортаже.

Посетители выставки смогли увидеть:

гибридный автомобиль "Ока", способный передвигаться на электроэнергии и на нефтяном топливе;

электромотоцикл EcoPlaneta 4.0 на базе мотоцикла "ИЖ-Планета", собранный студентами вручную;

модели автомобиля "Запорожец";

мотороллер "Тула Турист";

линейку мотоциклов "ИЖ-Юпитер", самый ранний из которых 1966 года выпуска, а самый старый автомобиль 1955 года.

Павлодарец Александр Монастырский уже более 25 лет собирает вещи прошлого столетия – от музыкального оборудования и магнитофонов до различной бытовой техники, отражающей развитие технического прогресса.