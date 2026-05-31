После внедрения в Астане и Алматы роботы-псы появятся в Актау

В Актау для обеспечения общественной безопасности начнут использовать роботизированные платформы. Новые технологии помогут правоохранительным органам патрулировать общественные места, следить за оперативной обстановкой и предупреждать правонарушения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, роботы оснащены системами видеонаблюдения и способны передавать информацию в режиме реального времени в Центр оперативного управления. Кроме того, они могут обнаруживать подозрительные предметы, фиксировать задымление и возгорания, автоматически направляя сигналы экстренным службам.

В дальнейшем рассматривается возможность применения роботизированных комплексов во время специальных и антитеррористических операций. После модернизации они смогут дистанционно обследовать опасные объекты и перемещать подозрительные предметы без риска для сотрудников.

Ранее робота-пса при исполнении показала полиция Астаны. Роботизированные платформы уже начали использовать в Астане и Алматы. Теперь современные технологии будут работать и на обеспечение безопасности жителей и гостей Актау.