После внедрения в Астане и Алматы роботы-псы появятся в Актау
Как рассказали в пресс-службе МВД РК, роботы оснащены системами видеонаблюдения и способны передавать информацию в режиме реального времени в Центр оперативного управления. Кроме того, они могут обнаруживать подозрительные предметы, фиксировать задымление и возгорания, автоматически направляя сигналы экстренным службам.
В дальнейшем рассматривается возможность применения роботизированных комплексов во время специальных и антитеррористических операций. После модернизации они смогут дистанционно обследовать опасные объекты и перемещать подозрительные предметы без риска для сотрудников.
Ранее робота-пса при исполнении показала полиция Астаны. Роботизированные платформы уже начали использовать в Астане и Алматы. Теперь современные технологии будут работать и на обеспечение безопасности жителей и гостей Актау.