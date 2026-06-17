Спутники запечатлели в Китае гигантское изображение размером с город, созданное из солнечных панелей

В список достопримечательностей Китая вскоре может войти "Великая стена" из солнечных панелей. Этот проект превратил дюны пустыни Кубуци во Внутренней Монголии в полосу экологически чистой энергетической инфраструктуры длиной 400 км, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interestingengineering, солнечные панели предназначены не только для выработки электроэнергии. Они также служат ветрозащитой и снижают испарение, что позволяет расти траве в этом регионе.

Среди панелей находится изображение скачущей лошади размером с город, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое изображение, когда-либо созданное из солнечных панелей.

Пока США пытаются определиться с политикой в ​​отношении строительства инфраструктуры чистой энергии или увеличения объемов сжигания ископаемого топлива в долгосрочной перспективе, Китай занял четкую позицию для обеспечения своих энергетических потребностей, строя электростанции, сочетающие атомную энергетику и возобновляемые источники энергии.

Хотя выработка электроэнергии на строящемся объекте будет колоссальной, солнечные панели спроектированы таким образом, чтобы выполнять не только эту функцию. Установленные выше обычного, эти солнечные панели также служат ветрозащитой и замедляют ветер, дующий в этих районах.

Затенение панелей уменьшает испарение и дает возможность расти траве и сельскохозяйственным культурам в этом регионе. Спутниковые снимки также подтвердили озеленение региона, где панели были установлены некоторое время назад.

Новая достопримечательность – не просто дизайнерское решение. Скачущая лошадь на самом деле является символом того, как Китай продвигается к достижению целей в области энергетической безопасности, не забывая при этом о климатических целях.

Ранее сообщалось, что в Китае началось строительство самого большого водного проекта в мире.