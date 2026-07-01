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Российский небоскреб претендует на второе место в мире по высоте

Небоскреб в России, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 06:39 Фото: Kettle Collective
Власти Петербурга (Россия) раскрыли подробности проектов будущих небоскребов "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3", которые планируют возвести в Приморском районе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked science, новые башни высотой 703 и 555 метров станут не только крупнейшими деловыми объектами города, но и многофункциональными комплексами с общественными пространствами, ресторанами, зимними садами и развитой инфраструктурой для сотрудников и посетителей.

Самая высокая из башен – "Лахта Центр-2" – поднимется на 703 метра. Небоскреб собираются завершить до 2031 года. Он может стать вторым по высоте зданием в мире. Это здание сформируют девять 16-этажных блоков, объединенных атриумами и общественными зонами.

Небоскреб в России, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 06:39

Фото: Kettle Collective

Помимо офисов, рассчитанных на тысячи сотрудников, здесь появится спа-комплекс с панорамным бассейном на уровне 13-14 этажей, двухуровневый ресторан на этажах с 15-го по 17-й, а также видовые рестораны и обзорная площадка в верхней части небоскреба.

В стилобатной части разместят кафе и рестораны, фитнес-центр, выставочные пространства, конференц-залы, салоны красоты и дополнительные офисные помещения.

Ранее стало известно, что в Казахстане обновили правила оказания инжиниринговых услуг в архитектурной и строительной деятельности.

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Аксинья Титова
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