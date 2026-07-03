Во всем мире начали возводить небоскребы из дерева: почему

Традиционно при строительстве небоскребов используют бетон, сталь и стекло. Деревянные конструкции ассоциируются скорее с загородными домами или, в лучшем случае, с малоэтажными офисами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hi-news, несмотря на это, в Сиднее (Австралия) только что достроили небоскреб Atlassian Central высотой 183 метра. Он стал самым высоким деревянным зданием в мире. Также его можно назвать самым дорогим в своем роде.

Atlassian Central – 40-этажная башня, расположенная рядом с центральным вокзалом Сиднея в Австралии. Она станет штаб-квартирой австралийской IT-компании Atlassian, известной своими продуктами Jira и Trello.

Нижние этажи этого строения сделаны из стали и бетона, как и положено серьезному небоскребу, но начиная с середины, несущую роль берет на себя массивная древесина – клееный брус и перекрестно-клееная древесина.

Благодаря этому гибридному подходу удалось достичь рекордной высоты в 183 метра.

Для сравнения, предыдущий рекордсмен среди деревянных зданий, башня Ascent в Милуоки, достигал 87 метров. То есть Atlassian Central оказался более чем вдвое выше.

Казалось бы, дерево материал хрупкий, но современная инженерная древесина – другое дело. Клееный ламинированный брус (glulam) и перекрестно-клееная древесина (CLT) производятся путем склеивания слоев древесины под давлением.

В результате получается материал, который по прочности на сжатие сопоставим с бетоном, а по соотношению прочности к весу превосходит сталь, но весит в разы меньше стальной.

Что касается огнестойкости, то массивная древесина ведет себя при пожаре парадоксально хорошо. Толстый брус обугливается снаружи, и этот обугленный слой работает как термоизоляция, защищая внутреннюю часть от разрушения.

Стальные конструкции, напротив, при высокой температуре деформируются. Именно поэтому инженеры чаще смотрят на дерево как на материал будущего. Дело не только в прочности. Главный аргумент в пользу деревянного строительства – экологический.

Производство бетона и стали – один из крупнейших источников выбросов углекислого газа в мире. На одну только цементную промышленность приходится около 8% всех глобальных выбросов углекислого газа. Это больше, чем от всей авиации планеты.

Ранее сообщалось о том, что российский небоскреб претендует на второе место в мире по высоте.