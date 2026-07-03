#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
Технологии

Во всем мире начали возводить небоскребы из дерева: почему

Небоскреб, город, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 06:30 Фото: evolo
Традиционно при строительстве небоскребов используют бетон, сталь и стекло. Деревянные конструкции ассоциируются скорее с загородными домами или, в лучшем случае, с малоэтажными офисами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hi-news, несмотря на это, в Сиднее (Австралия) только что достроили небоскреб Atlassian Central высотой 183 метра. Он стал самым высоким деревянным зданием в мире. Также его можно назвать самым дорогим в своем роде.

Atlassian Central – 40-этажная башня, расположенная рядом с центральным вокзалом Сиднея в Австралии. Она станет штаб-квартирой австралийской IT-компании Atlassian, известной своими продуктами Jira и Trello.

Нижние этажи этого строения сделаны из стали и бетона, как и положено серьезному небоскребу, но начиная с середины, несущую роль берет на себя массивная древесина – клееный брус и перекрестно-клееная древесина.

Благодаря этому гибридному подходу удалось достичь рекордной высоты в 183 метра.

Для сравнения, предыдущий рекордсмен среди деревянных зданий, башня Ascent в Милуоки, достигал 87 метров. То есть Atlassian Central оказался более чем вдвое выше.

Казалось бы, дерево материал хрупкий, но современная инженерная древесина – другое дело. Клееный ламинированный брус (glulam) и перекрестно-клееная древесина (CLT) производятся путем склеивания слоев древесины под давлением.

В результате получается материал, который по прочности на сжатие сопоставим с бетоном, а по соотношению прочности к весу превосходит сталь, но весит в разы меньше стальной.

Что касается огнестойкости, то массивная древесина ведет себя при пожаре парадоксально хорошо. Толстый брус обугливается снаружи, и этот обугленный слой работает как термоизоляция, защищая внутреннюю часть от разрушения.

Стальные конструкции, напротив, при высокой температуре деформируются. Именно поэтому инженеры чаще смотрят на дерево как на материал будущего. Дело не только в прочности. Главный аргумент в пользу деревянного строительства – экологический.

Производство бетона и стали – один из крупнейших источников выбросов углекислого газа в мире. На одну только цементную промышленность приходится около 8% всех глобальных выбросов углекислого газа. Это больше, чем от всей авиации планеты.

Ранее сообщалось о том, что российский небоскреб претендует на второе место в мире по высоте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Строительство, песок, пустыня
06:40, 31 марта 2026
Бум строительства небоскребов охватил Египет и еще несколько стран
Архитектура, здание, рекорды
03:30, 18 августа 2025
В Дубае раскрыли загадку второго по высоте небоскреба в мире
Небоскреб в России
06:39, 01 июля 2026
Российский небоскреб претендует на второе место в мире по высоте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Бояркин
06:49, Сегодня
Никита Бояркин вошёл в топ самых дорогих вратарей КХЛ
Соня Жиенбаева
06:21, Сегодня
Соня Жиенбаева пробилась в полуфинал парного турнира в Португалии
Стас Покатилов
05:46, Сегодня
"Сабах" Покатилова крупно проиграл в товарищеском матче в Австрии
Елена Рыбакина
05:23, Сегодня
Рыбакина – о возможности стать первой ракеткой мира: Надеюсь, это случится скоро
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: