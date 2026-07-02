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Технологии

Еще 1 млрд долларов инвестиций в экономику: раскрыты детали встречи Токаева с главой VEON

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:16 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора группы компаний VEON Мухтерема Каана Терзиоглу. Об этом 2 июля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития телекоммуникационного рынка в контексте цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил многолетнее присутствие компании VEON в Казахстане и ее значительный вклад в развитие телекоммуникационной и цифровой экосистемы страны.

Президент подчеркнул, что на новом этапе цифровой трансформации нашей страны искусственный интеллект становится ключевым фактором экономического роста.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев призвал руководство VEON активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство современных вычислительных мощностей и развитие облачных сервисов.

Мухтерем Каан Терзиоглу в свою очередь поделился планами компании по внедрению передовых телекоммуникационных технологий и расширению доступа населения к цифровым услугам.

В ближайшие три года VEON намерен удвоить масштабы своего бизнеса и инвестировать в экономику нашей страны еще 1 миллиард долларов.

Инвестор проявил высокий интерес к участию в реализации концепции "Цифровой Казахстан". Кроме того, Beeline Kazakhstan рассматривает возможность строительства ЦОД в Астане.

Приветствуя усилия компании, глава государства подтвердил приверженность Казахстана созданию благоприятных условий для инвесторов и укреплению взаимовыгодных партнерских отношений.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:16

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе участников пленарного заседания Совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте РК за значительный вклад в развитие экономики Казахстана и многолетнюю плодотворную деятельность по повышению инвестиционной привлекательности страны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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