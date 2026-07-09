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Технологии

Спутники показали необычные "прямоугольники" на секретном полигоне в Китае

Строение в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 06:18 Фото: China Aerospace Studies Institute
Спутники показали, что на одном из ключевых ракетных полигонов Китая во Внутренней Монголии появились необычные укрепленные сооружения с большими прямоугольными раздвижными крышами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, этот объект уже играл важную роль в масштабном расширении шахтной группировки китайских МБР, но новые сооружения слишком малы и неглубоки для запуска таких ракет.

Авторы нового исследования предполагают, что речь идет о новом типе пусковых установок, предназначенных для запуска баллистических ракет меньшей дальности и крылатых ракет. Если это верно, Китай может создавать новую систему быстрого нанесения высокоточных неядерных ударов.

Исследование опубликовано China Aerospace Studies Institute (CASI) – аналитическим центром, входящим в структуру Авиационного университета ВВС США. Выводы автора работы Эли Тирка отражают исключительно его личную позицию и не являются официальной оценкой Министерства обороны США или других американских государственных ведомств.

Полигон, технологии, снимок, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 06:18

Фото: China Aerospace Studies Institute

По данным исследования, Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали строительство неизвестного типа стационарной пусковой системы на Первом испытательно-тренировочном районе Цзиланьтай в конце 2022 года.

Исследование сопровождается серией спутниковых снимков, сделанных в сентябре и декабре 2022 года, а также в январе 2026 года. Во время строительства глубина котлована северной пусковой установки составляла около 12,5 метра.

По оценке автора, окончательная глубина сооружения, вероятно, находится в пределах 6,4-11,8 метра, что существенно меньше глубины шахт для межконтинентальных ракет.

Дополнительные спутниковые изображения показывают, что каждая защитная крыша имеет длину около 20 метров и ширину примерно 6,5 метра. Крыши открываются в сторону по трем массивным направляющим. Рядом расположен еще как минимум один крупный объект, вероятно предназначенный для обслуживания комплекса. Не исключено также наличие подземной инфраструктуры, соединенной с расположенными неподалеку более старыми сооружениями полигона.

Если максимальная оценка глубины окажется верной, сооружения способны разместить ракеты класса DF-21 длиной около 10 метров либо гиперзвуковые комплексы DF-17 длиной примерно 11 метров.

Кроме того, они без труда смогут использоваться для запуска более компактных оперативно-тактических ракет и крылатых ракет наземного базирования.

Ранее спутники показали из космоса турецкий военный комплекс нового поколения.

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Аксинья Титова
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