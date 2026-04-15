Достигло 100-го этажа: самое высокое здание мира растет в Саудовской Аравии
Как пишет Naked Science, небоскреб вдоль побережья Красного моря официально преодолел важный рубеж, достигнув 100 этажей.
Этот значимый этап, установленный 14 апреля 2026 года, свидетельствует о том, что идея первого в мире "километрового" здания перестает быть далекой мечтой и превращается в стремительно воплощающуюся реальность, основанную на инженерном мастерстве и точной координации работ.
Фото: Х / برج_جدة
Jeddah Tower является центральным элементом масштабного проекта Jeddah Economic City – комплекса площадью около 5,3 миллиона квадратных метров, призванного превратить королевство в один из ведущих мировых центров бизнеса и элитного туризма.
Проект разработан архитектурным бюро Adrian Smith + Gordon Gill – создателями дубайского Бурдж-Халифа. Высота сооружения должна составить не менее 1000 метров, сейчас башня возвышается на 402 метра.
Строительство башни завершится в августе 2028 года.
