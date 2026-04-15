Достигло 100-го этажа: самое высокое здание мира растет в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии небоскреб Jeddah Tower достиг отметки в 100 этажей, продвигаясь к статусу первого в мире здания высотой в один километр. Его завершение намечено на 2028 год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, небоскреб вдоль побережья Красного моря официально преодолел важный рубеж, достигнув 100 этажей.

Этот значимый этап, установленный 14 апреля 2026 года, свидетельствует о том, что идея первого в мире "километрового" здания перестает быть далекой мечтой и превращается в стремительно воплощающуюся реальность, основанную на инженерном мастерстве и точной координации работ.

Фото: Х / برج_جدة

Jeddah Tower является центральным элементом масштабного проекта Jeddah Economic City – комплекса площадью около 5,3 миллиона квадратных метров, призванного превратить королевство в один из ведущих мировых центров бизнеса и элитного туризма.

Проект разработан архитектурным бюро Adrian Smith + Gordon Gill – создателями дубайского Бурдж-Халифа. Высота сооружения должна составить не менее 1000 метров, сейчас башня возвышается на 402 метра.

Строительство башни завершится в августе 2028 года.

Ранее Саудовская Аравия создала в сердце пустыни реку с цветущими берегами.