"Небоскреб на каблуках" воздвигнут в Южной Корее

Итальянское архитектурное бюро CRA-Carlo Ratti Associati совместно с южнокорейской GS E&C собираются построить в Сеуле 140-метровую жилую башню, в которой жилые помещения опираются на тонкие несущие колонны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Моя Планета, нагрузка проекта, названного "Небоскреб на высоких каблуках" сосредоточена на нескольких массивных колоннах. Это позволит воде, растительности и пешеходам свободно проходить под зданием.

Проект основан на принципах "города-губки": он замедляет и поглощает ливневые стоки, прежде чем они попадут в дренажную систему Сеула. Это делает башню частью инфраструктуры адаптации к изменению климата.

Фото: CRA-Carlo Ratti Associati

Под небоскребом и вокруг него разобьют ландшафтные сады. Здесь разместятся рестораны, чайные и зоны для городского фермерства.

Фото: CRA-Carlo Ratti Associati

Архитекторы переосмыслили эвакуационные этажи, обязательные по южнокорейским нормам через каждые 30 этажей. Они превращены в озелененные общественные террасы по всей башне.

Фасады адаптированы к сторонам света. На южной стороне – фотоэлектрические панели для выработки энергии. На восточном и западном фасадах – вертикальные жалюзи, снижающие интенсивность солнечного излучения.

Ранее инженеры раскрыли, как золотой шар весом 660 тонн спасает азиатский небоскреб от катастрофы.