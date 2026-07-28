"Небоскреб на каблуках" воздвигнут в Южной Корее
Как пишет Моя Планета, нагрузка проекта, названного "Небоскреб на высоких каблуках" сосредоточена на нескольких массивных колоннах. Это позволит воде, растительности и пешеходам свободно проходить под зданием.
Проект основан на принципах "города-губки": он замедляет и поглощает ливневые стоки, прежде чем они попадут в дренажную систему Сеула. Это делает башню частью инфраструктуры адаптации к изменению климата.
Под небоскребом и вокруг него разобьют ландшафтные сады. Здесь разместятся рестораны, чайные и зоны для городского фермерства.
Архитекторы переосмыслили эвакуационные этажи, обязательные по южнокорейским нормам через каждые 30 этажей. Они превращены в озелененные общественные террасы по всей башне.
Фасады адаптированы к сторонам света. На южной стороне – фотоэлектрические панели для выработки энергии. На восточном и западном фасадах – вертикальные жалюзи, снижающие интенсивность солнечного излучения.
Ранее инженеры раскрыли, как золотой шар весом 660 тонн спасает азиатский небоскреб от катастрофы.