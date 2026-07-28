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Технологии

"Небоскреб на каблуках" воздвигнут в Южной Корее

Строение в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 04:34 Фото: CRA-Carlo Ratti Associati
Итальянское архитектурное бюро CRA-Carlo Ratti Associati совместно с южнокорейской GS E&C собираются построить в Сеуле 140-метровую жилую башню, в которой жилые помещения опираются на тонкие несущие колонны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Моя Планета, нагрузка проекта, названного "Небоскреб на высоких каблуках" сосредоточена на нескольких массивных колоннах. Это позволит воде, растительности и пешеходам свободно проходить под зданием.

Проект основан на принципах "города-губки": он замедляет и поглощает ливневые стоки, прежде чем они попадут в дренажную систему Сеула. Это делает башню частью инфраструктуры адаптации к изменению климата.

Здание, проект, люди, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 04:34

Фото: CRA-Carlo Ratti Associati

Под небоскребом и вокруг него разобьют ландшафтные сады. Здесь разместятся рестораны, чайные и зоны для городского фермерства.

Здание, проект, небоскреб, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 04:34

Фото: CRA-Carlo Ratti Associati

Архитекторы переосмыслили эвакуационные этажи, обязательные по южнокорейским нормам через каждые 30 этажей. Они превращены в озелененные общественные террасы по всей башне.

Фасады адаптированы к сторонам света. На южной стороне – фотоэлектрические панели для выработки энергии. На восточном и западном фасадах – вертикальные жалюзи, снижающие интенсивность солнечного излучения.

Ранее инженеры раскрыли, как золотой шар весом 660 тонн спасает азиатский небоскреб от катастрофы.

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Аксинья Титова
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