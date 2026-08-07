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Технологии

Гигантские "валуны" стали новым достижением китайской архитектуры

Здание в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 04:32 Фото: MAD Architects
В Китае завершили строительство Площади культуры Шэньчжэньского залива по проекту бюро MAD. Новые архитектурные сооружения предстали в виде "валунов", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Archi.ru, Шэньчжэнь после открытия Китая в начале 1980-х миру стремится продемонстрировать свой высокий культурный статус.

В 2018 власти запустили амбициозную программу "Десять великих культурных объектов новой эры", в рамках которой строятся амбициозные по замыслу здания от "звездных" бюро: Оперный театр Жана Нувеля, Музей естественной истории от 3XN, Институт дизайна и инноваций Доминика Перро, Музей науки и технологии от ZHA.

Входит в эту десятку и недавно открывшаяся Площадь культуры Шэньчжэньского залива в виде камней, спроектированная бюро MAD и расположенная в самом центре района Хоухай округа Наньшань.

Ее строительство заняло целых восемь лет, но проект реализовали максимально близко к изначальному плану. Концептуально он является продолжением многолетних размышлений Ма Яньсуна о взаимоотношениях мощной, древней по самой своей сути природы, и направленных в будущее, совершенных технологий и человеческого духа.

Само расположение объекта – прямо на берегу залива, в непосредственном соседстве с футуристичным "Парком талантов" и на границе с районом небоскребов и штаб-квартир инновационных компаний – определяет "связующий" характер архитектуры и дает размышления на ключевую для Ма тему.

Гигантские "валуны" двух галерей, облицованные тонкими полосами белого гранита, – море будто отступило и оставило их тут. Одна галерея – высотой 16 м, а вторая – ниже и шире, поэтому ее также можно исследовать снаружи.

Искусственный водоем перед ними обозначает связь с заливом.

Общая композиция и низкий характер застройки определены, кроме всего прочего, еще и стремлением сохранить традиционные пути миграции птиц, обитающих в прибрежных манговых зарослях.

Ранее мы писали о том, что в Таиланде завершили строительство легендарной башни из фекалий и палок.

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Аксинья Титова
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