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469.93
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Технологии

Все восемь участников сборной Казахстана завоевали медали на IOAI 2026

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00 Фото: Kaspi.kz
В Астане завершилась Международная олимпиада по искусственному интеллекту IOAI 2026. Все восемь участников сборной Казахстана завоевали медали – две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Один из лучших результатов всей олимпиады показал казахстанец Даужан Бекетов. Он занял второе место в абсолютном зачете IOAI 2026.

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

Олимпиада проходила в Астане со 2 по 8 августа и собрала сильнейших молодых специалистов по искусственному интеллекту со всего мира. Генеральным партнером IOAI 2026 выступил Kaspi.kz.

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

Kaspi.kz активно развивает искусственный интеллект в Казахстане. В этом году компания представила Kasper — персонального AI-помощника, полностью созданного казахстанской командой.

Чтобы такие технологии появлялись в Казахстане и дальше, стране нужны талантливые программисты, инженеры и исследователи. Поэтому Kaspi.kz поддерживает молодых IT-специалистов, соревнования по спортивному программированию, искусственному интеллекту и кибербезопасности, сотрудничает с Федерацией спортивного программирования Казахстана и помогает готовить национальную сборную к международным соревнованиям.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

"Когда создаешь технологию, всегда в первую очередь нужно спрашивать себя – не "Какую крутую технологию я сделал?", а "Как эта технология изменит жизнь других людей?" Технологии нужно создавать не ради технологий, а ради людей.

И еще очень важны ценности самого человека — способность отличать, что хорошо, а что плохо, и применять технологии для улучшения жизни других.

Будущее страны зависит от успехов молодых талантливых ребят. Нам очень хочется поддерживать тех, кто постоянно учится, развивается, становится примером для других, знакомится с такими же талантливыми ребятами со всего мира. Это и есть будущее".

За успехами на международных олимпиадах стоят талант и огромная работа самих участников, а также месяцы подготовки, тренеры, учебно-тренировочные сборы и участие в международных соревнованиях.

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

Багдат Мусин, президент Федерации по спортивному программированию Казахстана:

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

"Сегодня технологические гиганты, такие как Kaspi, думают не только о себе. Компания создала большую финтех- и e-commerce-платформу, но дальше нужно развивать весь рынок, всю индустрию. Поэтому участие бизнеса и поддержка таких мероприятий – это ответственность перед обществом. Благодаря этому индустрия развивается, появляются новые стартапы, новые идеи – не только в Казахстане, но и во всем мире, в том числе благодаря казахстанским школьникам и молодежи".

IOAI 2026 стала не только соревнованием, но и местом встречи талантливых школьников, ученых, разработчиков и экспертов из разных стран. Здесь обсуждали новые исследования, обменивались знаниями и идеями, заводили профессиональные связи. Для молодых участников это возможность стать частью международного сообщества людей, увлеченных технологиями и их будущим.

Ануар Аймолдин, член Международного научного комитета IOAI:

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

"Я думаю, что компании, которые думают о завтрашнем дне, участвуют в такого рода мероприятиях, потому что они наиболее близки к исследованиям. Это, во-первых, возможность появиться на радаре у самых сильных талантов со всего мира, а во-вторых, внести свою лепту в развитие глобального искусственного интеллекта".

Провести международную олимпиаду такого масштаба в Казахстане удалось в очень короткие сроки. Подготовка заняла всего четыре месяца.

Елена Маринова, сооснователь и председатель Международного совета IOAI:

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

"Как только было принято решение о проведении Олимпиады в Казахстане, местные компании сразу начали оказывать поддержку. Реакция была невероятно быстрой. Казахстану удалось организовать эту Олимпиаду всего за четыре месяца. Это действительно впечатляет".

Федерация по спортивному программированию Казахстана совместно с партнерами также приняла решение поощрить национальную сборную Казахстана. При поддержке генерального партнера Kaspi.kz и бриллиантового спонсора Freedom Holding Corp. будут выплачены премии:

  • золотая медаль – 6,5 млн тенге (эквивалент 1 500 МРП);
  • серебряная медаль – 4,3 млн тенге (1 000 МРП);
  • бронзовая медаль – 2,2 млн тенге (500 МРП).

Наставники национальной сборной получат по 2 млн тенге за подготовку призеров.

IOAI 2026 завершилась, но подготовка следующего поколения казахстанских программистов, исследователей и специалистов по искусственному интеллекту продолжается.

IOAI 2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 18:00

Фото: Kaspi.kz

Сегодняшние участники олимпиад завтра будут создавать новые технологии и продукты. Восемь медалей сборной Казахстана на IOAI 2026 показали, что в стране уже есть молодые специалисты, способные конкурировать с сильнейшими в мире. Для Kaspi.kz важно создавать технологии в Казахстане и помогать формировать новое поколение талантов, которые будут двигать технологическое развитие страны дальше.

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Айсулу Омарова
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