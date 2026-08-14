Величайшая в мире недостроенная китайская башня в виде трости вышла на финишную прямую

В Сети публикуют новые снимки китайского небоскреба Goldin Finance 117 высотой 597 метров, который должны достроить до конца 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, 117-этажная башня, строительство которой началось в 2008 году, должна была стать самым высоким небоскребом Китая.

Тогда при возведении грандиозного сооружения использовали мегаколонны, призванные повысить устойчивость здания к сильным ветрам и землетрясениям.

Башня получила необычную форму, напоминающую трость , а ее вершину должна была венчать ромбовидная конструкция с атриумом, бассейном и смотровой площадкой.

Согласно проекту архитектурной компании P&T Group, на верхних этажах планировалось разместить офисы и пятизвездочный отель. Но после обвала китайского фондового рынка в 2015 году проект заморозили.

Кризис поставил под сомнение будущее базировавшейся в Гонконге компании Goldin Properties Holdings. Ее основатель Пан Сутун, некогда входивший в число богатейших предпринимателей Гонконга, впоследствии довел компанию до ликвидации.

Весной прошлого года строительство башни Goldin Finance 117 возобновилось.

Сейчас это единственная башня, которая преодолеет китайские ограничения запрещающие возведение новых зданий высотой более 500 метров, поскольку выросла еще до их введения.

Из-за простоя башня Goldin Finance 117 уступила по высоте сразу двум небоскребам Китая – изогнутой Шанхайской башне и Финансовому центру Ping An в Шэньчжэне.

Поэтому после завершения строительства она сможет претендовать лишь на звание третьего по высоте здания Китая и шестого – в мире.

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