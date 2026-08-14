#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Технологии

Величайшая в мире недостроенная китайская башня в виде трости вышла на финишную прямую

Башня в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 05:59 Фото: Anadolu Agency
В Сети публикуют новые снимки китайского небоскреба Goldin Finance 117 высотой 597 метров, который должны достроить до конца 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, 117-этажная башня, строительство которой началось в 2008 году, должна была стать самым высоким небоскребом Китая.

Тогда при возведении грандиозного сооружения использовали мегаколонны, призванные повысить устойчивость здания к сильным ветрам и землетрясениям.

Башня получила необычную форму, напоминающую трость, а ее вершину должна была венчать ромбовидная конструкция с атриумом, бассейном и смотровой площадкой.

Согласно проекту архитектурной компании P&T Group, на верхних этажах планировалось разместить офисы и пятизвездочный отель. Но после обвала китайского фондового рынка в 2015 году проект заморозили.

Кризис поставил под сомнение будущее базировавшейся в Гонконге компании Goldin Properties Holdings. Ее основатель Пан Сутун, некогда входивший в число богатейших предпринимателей Гонконга, впоследствии довел компанию до ликвидации.

Весной прошлого года строительство башни Goldin Finance 117 возобновилось.

Сейчас это единственная башня, которая преодолеет китайские ограничения запрещающие возведение новых зданий высотой более 500 метров, поскольку выросла еще до их введения.

Из-за простоя башня Goldin Finance 117 уступила по высоте сразу двум небоскребам Китая – изогнутой Шанхайской башне и Финансовому центру Ping An в Шэньчжэне.

Поэтому после завершения строительства она сможет претендовать лишь на звание третьего по высоте здания Китая и шестого – в мире.

Ранее мы писали о том, что гигантские "валуны" стали новым достижением китайской архитектуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Goldin Finance 117 в Китае
03:59, 10 апреля 2026
Самое высокое заброшенное здание в мире скоро достроят в Китае
Архитектура, здание, рекорды
03:30, 18 августа 2025
В Дубае раскрыли загадку второго по высоте небоскреба в мире
В Париже бейсджампер прыгнул с Эйфелевой башни
00:10, 18 августа 2023
В Париже бейсджампер прыгнул с Эйфелевой башни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бен Шелтон
07:10, Сегодня
Бен Шелтон второй раз подряд выиграл "Мастерс" в Монреале
Елена Рыбакина
06:47, Сегодня
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати
Ига Швёнтек
06:19, Сегодня
Швёнтек обратилась к Рыбакиной после победы в финале турнира в Торонто
Елена Рыбакина
05:50, Сегодня
Видеообзор финального матча Рыбакина – Швёнтек в Торонто
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: