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Технологии

Китай нашел способ замечать дроны без радара

Китай разработал систему для обнаружения дронов по звуку и тепловизору, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 22:38 Фото: ribri.com
Китайская компания Ribri Acoustics & Optics представила на выставке Eurosatory 2026 в Париже собственные системы обнаружения беспилотников и охраны объектов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет компания-разработчик, по итогам мероприятия производитель сообщил о предварительных договоренностях с зарубежными партнерами и интересе со стороны военных и специалистов оборонной отрасли.

Главной новинкой стал мобильный комплекс массой 6,4 кг, объединяющий акустический модуль HUGIN и оптико-электронный блок MUNIN. По данным компании, система способна обнаруживать FPV-дроны по звуку на расстоянии до 600 м, а крупные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания – более чем за 5 км.

Для идентификации целей комплекс использует дневные и инфракрасные камеры, а также алгоритмы искусственного интеллекта. Производитель подчеркивает, что система работает без радиолокационного излучения и может применяться против беспилотников, управляемых по оптоволокну.

Ribri также заявила о возможностях использования комплекса для защиты военных баз, передовых позиций, объектов энергетики и связи. Несколько устройств можно объединять в единую сеть для создания 360-градусного наблюдения за воздушным пространством.

Ранее сообщалось, что дроны и тепловизоры запретили использовать на охоте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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