Китай нашел способ замечать дроны без радара
Как пишет компания-разработчик, по итогам мероприятия производитель сообщил о предварительных договоренностях с зарубежными партнерами и интересе со стороны военных и специалистов оборонной отрасли.
Главной новинкой стал мобильный комплекс массой 6,4 кг, объединяющий акустический модуль HUGIN и оптико-электронный блок MUNIN. По данным компании, система способна обнаруживать FPV-дроны по звуку на расстоянии до 600 м, а крупные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания – более чем за 5 км.
Для идентификации целей комплекс использует дневные и инфракрасные камеры, а также алгоритмы искусственного интеллекта. Производитель подчеркивает, что система работает без радиолокационного излучения и может применяться против беспилотников, управляемых по оптоволокну.
Ribri также заявила о возможностях использования комплекса для защиты военных баз, передовых позиций, объектов энергетики и связи. Несколько устройств можно объединять в единую сеть для создания 360-градусного наблюдения за воздушным пространством.
Ранее сообщалось, что дроны и тепловизоры запретили использовать на охоте.