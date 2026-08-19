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Пропавшая 10 лет назад кошка вернулась на день рождения хозяйки

Кошка вернулась к хозяйке через 10 лет, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 07:25 Фото: pixabay
В Великобритании кошка, пропавшая 10 лет назад, вернулась к хозяевам в день 30-летия одной из них, сообщает Zakon.kz.

В 2016 году сестры Люси Робертсон и Ханна Дэвис переехали в Аберкарн, когда их трехлетняя кошка, которая большую часть времени проводила на улице, пропала. Они искали Чарли, размещали объявления и получали несколько сообщений о возможном местонахождении животного, но найти ее так и не смогли.

Спустя 10 лет, в 2026 году, всего за день до 30-летия Люси, сестрам неожиданно позвонили из ветеринарной клиники и рассказали о находке. Оказалось, что местный житель долгое время подкармливал кошку, а затем решил отвезти ее к ветеринару. Там специалисты проверили микрочип и установили личность животного, пишет People.

Сейчас Чарли 13 лет. По словам сестер, кошка практически не изменилась и сразу их узнала.

"Она выглядит точно так же, как на старых фотографиях", – рассказала Люси.

При этом сестры до сих пор не знают, где именно Чарли находилась все эти годы. По их словам, у кошки нет серьезных проблем со здоровьем. Теперь Чарли предстоит привыкнуть к другим домашним питомцам.

Недавно специалисты назвали три привычки хозяев, которые откровенно раздражают собак.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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