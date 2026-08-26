Мощный китайский дирижабль S4000 впервые взмыл в небо на высоте 4000 метров

Китай завершил летные испытания модернизированной воздушной ветроэнергетической системы стратосферного класса S4000 (SAWES). Аппарат достиг рабочей высоты 4000 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, с помощью этой разработки собираются использовать сильные ветры на больших высотах для выработки электроэнергии.

S4000 предназначен для получения энергии ветра на высотах, значительно превышающих рабочие отметки обычных ветряных турбин. Успешное завершение испытаний приближает технологию к практическому инженерному применению.

Последнее испытание охватило весь рабочий цикл воздушной энергетической системы: подъем, удержание заданного положения, проверку генерации электроэнергии и управляемое возвращение на землю.

По данным разработчиков, все основные показатели соответствовали установленным требованиям. Полученные результаты должны помочь в дальнейшей доработке технологии для эксплуатации в сложных высокогорных условиях.

Заявленный расчетный срок службы платформы достигает 20 лет. Это может сделать ее пригодной для длительной эксплуатации в районах, где традиционные ветряные электростанции сталкиваются с техническими или природными ограничениями.

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