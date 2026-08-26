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Технологии

Будто драгоценные камни: архитекторы показали возведение самого высокого жилого небоскреба в мире

Небосреб в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 08:39 Фото: Binghatti Developers
Дубай (ОАЭ) уже привык удивлять масштабами и ставить рекорды в архитектуре. В самом центре района Business Bay идет строительство Burj Binghatti Jacob & Co Residences – небоскреба, который станет самым высоким жилым зданием в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, это не просто элитный жилой комплекс, а проект, призванный стать новой архитектурной достопримечательностью Дубая и символом целой эпохи.

Его высота – 557 метров, более 100 этажей. Башня должна превзойти нью-йоркский Central Park Tower высотой 472 метра и занять первое место в мире среди жилых небоскребов.

Проект объединил одного из наиболее динамично развивающихся девелоперов Дубая Binghatti Developers и базирующийся в Нью-Йорке ювелирно-часовой дом Jacob & Co.

Партнеры попытались соединить архитектурный размах с ювелирной точностью. Силуэт небоскреба вдохновлен сложными часовыми механизмами Jacob & Co., а его вершину венчают шпили ромбовидной формы. Они должны напоминать ограненные драгоценные камни, которыми знаменит бренд.

Окончание строительства намечено на 2027 год.

Ранее мы писали о том, что началось строительство самого высокого "тюремного небоскреба" в мире.

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Аксинья Титова
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