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Технологии

Китай возводит еще одну гигантскую ГЭС, которая изменит вращение Земли

Плотина в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 03:56 Фото: wikipedia
Китай начал строительство новой масштабной гидроэлектростанции на юго-востоке Тибета. Ее мощность в три раза превысит силу плотины "Три ущелья", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Wprost, на участке протяженностью около 50 км, в так называемом Большом Излучине, река резко теряет более 2000 метров высоты, что наделяет ее беспрецедентным гидроэнергетическим потенциалом. Именно там планируют построить крупнейшую в мире гидроэлектростанцию, в три раза превосходящую по мощности плотину "Три ущелья".

Ожидается, что инвестиции в Тибет позволят производить около 300 миллиардов киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии в год.

Этот новый источник "чистой" энергии обеспечит электроэнергией весь Тибет, стратегически важный для китайского правительства регион из-за его границы с Индией. Дело не только в Тибете.

Благодаря современным линиям электропередачи большой протяженности, энергия также поступит в промышленно развитые провинции на востоке Китая и будет обеспечивать электроэнергией быстро развивающиеся центры обработки данных для искусственного интеллекта.

Новая гидроэлектростанция также является способом контроля над водными ресурсами в регионе. Плотина строится в уезде Медог, прямо на спорной границе с Индией. Благодаря системе плотин Китай получит полный контроль над водными потоками в Индию и Бангладеш.

Это означает, что они смогут удерживать воду в засушливый сезон или быстро сбрасывать ее во время муссонов. Для Индии, которая зависит от реки Ярлунг как от одного из основных источников пресной воды, это представляет собой значительную стратегическую угрозу.

Из-за чрезвычайно сложных инженерных задач и особенностей рельефа местности эксперты предполагают, что строительство всего каскада плотин займет приблизительно 10 лет, при этом отдельные этапы системы будут вводиться в эксплуатацию последовательно в течение 2030-х годов. Начало коммерческой эксплуатации гидроэлектростанции запланировано на 2033 год.

Строительство также представляет угрозу для планеты. В 2005 году геофизик НАСА Бенджамин Фонг Чао проанализировал последствия заполнения водохранилища плотины "Три ущелья" на реке Янцзы. После завершения строительства там было накоплено приблизительно 44 миллиарда тонн воды, и было подсчитано, что такое распределение массы незначительно увеличивает инерцию Земли.

В результате этого продолжительность суток увеличилась примерно на 0,06 микросекунды, а ось вращения Земли сместилась примерно на 2 см. Совокупный эффект тысяч плотин по всему миру за последние десятилетия, возможно, уже сместил ось вращения Земли почти на 1 метр.

Постоянное смещение географических полюсов Земли требует постоянного обновления географических координат. Даже минимальные ошибки в расчете оси планеты могут привести к сбоям в работе спутниковых навигационных систем (GPS), нарушениям воздушного движения и проблемам с позиционированием автономных устройств и космических миссий.

Это также влияет на распределение воздушных масс и океанских течений, что может вызывать погодные аномалии и смещение климатических зон.

По мере замедления вращения Земли дни становятся длиннее. Но если бы изменился и угол падения солнечных лучей, это полностью нарушило бы не только продолжительность дня и ночи, но и времена года в том виде, в каком мы их знаем.

Ранее сообщалось, что в Китае построили первую пластиковую дорогу: что добавили в асфальт.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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