Спутники показали, как Китай строит авианосец больше самого крупного корабля США

Новые спутниковые снимки позволяют предположить, что китайский авианосец Type 004 по размерам может превзойти крупнейший авианосец ВМС США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, на спутниковых снимках видны работы на носовой части пока неидентифицированного авианосца на верфи Dalian Shipyard.

Длина готового корабля может достичь от 336 до 339 метров. Это сопоставимо с длиной американского авианосца USS Gerald R. Ford – около 333 метров.

Если китайский корабль действительно достигнет расчетной максимальной длины, он может превзойти Ford примерно на шесть метров. Также он будет на 20 метров длиннее китайского авианосца Fujian.

Пекин пока официально не подтвердил ни обозначение корабля, ни его характеристики. Аналитики заочно называют его Type 004.

Фото: Vantor

Увеличение длины корпуса может предоставить Китаю существенно больше внутреннего пространства. Более крупный корабль способен разместить больше самолетов, а также увеличить запасы авиационного топлива.

Ранее испытатели показали, как небольшой дрон может "стереть" китайский мегамост.