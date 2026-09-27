#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
441.88
503.61
5.24
Технологии

Спутники показали, как Китай строит авианосец больше самого крупного корабля США

Авианосец в Китае, море, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 08:55 Фото: Министерство национальной обороны КНР
Новые спутниковые снимки позволяют предположить, что китайский авианосец Type 004 по размерам может превзойти крупнейший авианосец ВМС США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, на спутниковых снимках видны работы на носовой части пока неидентифицированного авианосца на верфи Dalian Shipyard.

Длина готового корабля может достичь от 336 до 339 метров. Это сопоставимо с длиной американского авианосца USS Gerald R. Fordоколо 333 метров.

Если китайский корабль действительно достигнет расчетной максимальной длины, он может превзойти Ford примерно на шесть метров. Также он будет на 20 метров длиннее китайского авианосца Fujian.

Пекин пока официально не подтвердил ни обозначение корабля, ни его характеристики. Аналитики заочно называют его Type 004.

Строительство авианосца в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 08:55

Фото: Vantor

Увеличение длины корпуса может предоставить Китаю существенно больше внутреннего пространства. Более крупный корабль способен разместить больше самолетов, а также увеличить запасы авиационного топлива.

Ранее испытатели показали, как небольшой дрон может "стереть" китайский мегамост.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
USS Gerald R. Ford
10:04, 14 февраля 2026
США направляют второй авианосец на Ближний Восток
Карта, местность, техника
07:59, 17 февраля 2026
Спутники впервые засекли спрятанную китайскую субмарину нового поколения
Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море
00:36, 14 февраля 2025
Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вячеслав Земс и Аделина Земс бегут по дорожке
09:11, Сегодня
Лёгкая атлетика: Вячеслав Земс и Аделина Земс вышли в финал Азиатских игр в Японии
Кураш
08:56, Сегодня
Борцы Казахстана кураш проиграли в 1/8 Узбекистану в финале Азиады
Ислам Махачев
08:50, Сегодня
"Махачева ждут большие деньги в RAF": Колби Ковингтон оценил перспективы Ислама Махачева
Мирра Андреева с собакой и кубком &quot;Ролан Гаррос&quot;
08:28, Сегодня
Чесноков считает, что Мирра Андреева сменит российское гражданство
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: