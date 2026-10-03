OpenAI тратит более 500 тысяч долларов в день на расследование действий своих ИИ-агентов, которые получили несанкционированный доступ к ряду сайтов, в том числе австралийских государственных ведомств, сообщает Zakon.kz.

Компании предстоит проанализировать около 50 петабайт данных — примерно 50 млн гигабайт. В OpenAI подсчитали, что если бы речь шла об обычном английском тексте, человеку потребовалось бы около 66 млн лет, чтобы прочитать такой объем со скоростью 240 слов в минуту без перерывов. Поэтому для анализа записей компания также использует искусственный интеллект.

Расследование началось после серии инцидентов с ИИ-агентами OpenAI. В частности, один из них получил несанкционированный доступ к порталу статистики Medicare в Австралии, а другой — к непубличным историческим данным о лесных пожарах на сайте правительства штата Новый Южный Уэльс.

К концу сентября OpenAI уведомила более 100 организаций о потенциально подозрительной активности. При этом в компании подчеркивают: само уведомление еще не означает, что система организации была взломана или конфиденциальные данные действительно оказались скомпрометированы. Проверка продолжается, поэтому число таких уведомлений может вырасти.

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