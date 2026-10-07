Саудовская Аравия остановила строительство самого высокого стадиона в мире в городе "Зеркальная линия"
Как пишет Naked Science, Саудовская Аравия фактически отказалась от реализации необычной спортивной арены будущего.
Стадион входил в число 15 арен, заявленных Саудовской Аравией в качестве площадок для проведения чемпионата мира 2034 года. Стадион вместимостью 46 000 зрителей в заявке страны на проведение турнира назывался "самым уникальным стадионом в мире".
Изначально арена должна была располагаться на высоте около 350 метров над землей.
Ее планировали построить в составе мегапроекта "Зеркальная линия" (The Line) – линейного города длиной 170 километров масштабного проекта Neom.
Теперь реализация проекта "Зеркальная линия" в целом существенно пересмотрена. Первоначальные планы его строительства в прежнем масштабе поставлены под вопрос. Пока неясно, будет ли стадион "Зеркальной линии" заменен другим стадионом или чемпионат мира 2034 года пройдет на других аренах.
Ранее мы писали о том, что Китай пробурил новую сверхглубокую скважину.