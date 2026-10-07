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Технологии

Саудовская Аравия остановила строительство самого высокого стадиона в мире в городе "Зеркальная линия"

&quot;Зеркальная линия&quot;, стадион, проект, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 07:57 Фото: NEOM
Строительство стадиона "Зеркальной линии" в Саудовской Аравии, который должен был принять матчи чемпионата мира по футболу 2034 года, отложили на неопределенный срок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, Саудовская Аравия фактически отказалась от реализации необычной спортивной арены будущего.

Стадион входил в число 15 арен, заявленных Саудовской Аравией в качестве площадок для проведения чемпионата мира 2034 года. Стадион вместимостью 46 000 зрителей в заявке страны на проведение турнира назывался "самым уникальным стадионом в мире".

Изначально арена должна была располагаться на высоте около 350 метров над землей.

Ее планировали построить в составе мегапроекта "Зеркальная линия" (The Line) – линейного города длиной 170 километров масштабного проекта Neom.

Теперь реализация проекта "Зеркальная линия" в целом существенно пересмотрена. Первоначальные планы его строительства в прежнем масштабе поставлены под вопрос. Пока неясно, будет ли стадион "Зеркальной линии" заменен другим стадионом или чемпионат мира 2034 года пройдет на других аренах.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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