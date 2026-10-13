#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
451.31
504.56
5.36
Технологии

В Индии научились одновременно получать из океана электричество и питьевую воду

Вода, изобретение, океан, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 08:18 Фото: OTEC
На острове Каваратти в индийском архипелаге Лакшадвип инженеры строят электростанцию, которая будет работать за счет разницы температур между теплой поверхностной водой и холодным океаном под ней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ZME Science, по данным Национального института океанских технологий Индии (NIOT), система будет забирать морскую воду с глубины около 1 000 метров и использовать эту разницу для выработки 65 киловатт электроэнергии, одновременно производя 100 000 литров пресной воды в день.

Технология, называемая преобразованием тепловой энергии океана (OTEC), преобразует вертикальный температурный градиент океана в электричество.

Она привлекает внимание инженеров уже более века, поскольку, в отличие от солнечной и ветровой энергии, этот градиент сохраняется днем ​​и ночью.

Интересно, что внедрение OTEC неоднократно задерживалось. Самым большим препятствием является то, что небольшая разница температур между теплой и холодной морской водой позволяет системам OTEC преобразовывать в электричество лишь около 3-5% доступного тепла.

Это вынуждает электростанции перемещать огромные объемы морской воды через большие теплообменники и, зачастую, через трубу, уходящую на сотни метров вглубь океана.

Первоначальные капитальные затраты огромны. Лакшадвип проверит, может ли технология ОТЭК быть полезной в любом случае – не за счет снижения цены по сравнению с гигантскими солнечными электростанциями, а за счет одновременного решения нескольких дорогостоящих проблем островных экосистем.

Ранее мы писали о том, что Саудовская Аравия остановила строительство самого высокого стадиона в мире в городе "Зеркальная линия".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Кружка, рука, вода
05:40, 02 января 2026
"1300 жертв": жители Индии умирают после употребления питьевой воды
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды
07:33, 23 января 2025
Сельчане в Алматинской области получают глину вместо питьевой воды
Япония, АЭС
11:46, 05 июля 2025
Эксперты выяснили, как сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" повлияет на океан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
00:50, 13 октября 2026
Главный тренер "Сибири" Люзенков оценил победу над "Барысом" в матче КХЛ
Фото: UWW
00:22, 13 октября 2026
Казахстанский борец Амирханов потерпел неудачу в первой схватке на ЧМ-2026
Фото: КХЛ
00:09, 13 октября 2026
Дубль и результативная передача Орехова помогли "Металлургу" переиграть "Торпедо"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:36, 12 октября 2026
Главный тренер "Барыса" Кравец прокомментировал поражение от "Сибири"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: