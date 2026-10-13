В Индии научились одновременно получать из океана электричество и питьевую воду

На острове Каваратти в индийском архипелаге Лакшадвип инженеры строят электростанцию, которая будет работать за счет разницы температур между теплой поверхностной водой и холодным океаном под ней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ZME Science, по данным Национального института океанских технологий Индии (NIOT), система будет забирать морскую воду с глубины около 1 000 метров и использовать эту разницу для выработки 65 киловатт электроэнергии, одновременно производя 100 000 литров пресной воды в день.

Технология, называемая преобразованием тепловой энергии океана (OTEC), преобразует вертикальный температурный градиент океана в электричество.

Она привлекает внимание инженеров уже более века, поскольку, в отличие от солнечной и ветровой энергии, этот градиент сохраняется днем ​​и ночью.

Интересно, что внедрение OTEC неоднократно задерживалось. Самым большим препятствием является то, что небольшая разница температур между теплой и холодной морской водой позволяет системам OTEC преобразовывать в электричество лишь около 3-5% доступного тепла.

Это вынуждает электростанции перемещать огромные объемы морской воды через большие теплообменники и, зачастую, через трубу, уходящую на сотни метров вглубь океана.

Первоначальные капитальные затраты огромны. Лакшадвип проверит, может ли технология ОТЭК быть полезной в любом случае – не за счет снижения цены по сравнению с гигантскими солнечными электростанциями, а за счет одновременного решения нескольких дорогостоящих проблем островных экосистем.

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