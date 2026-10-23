В Китае возвели оперный театр с лестницей, обманывающей гравитацию

В Шанхае (Китай) открылся новый Большой оперный театр (Shanghai Grand Opera House), главной особенностью которого стала большая спиральная лестница, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, она начинается на набережной реки Хуанпу и плавно поднимается на крышу здания, где есть смотровая площадка, общественные пространства и сцена под открытым небом.

Посетить их можно бесплатно. Приобретать билет на спектакль необязательно.

Проект разработала норвежская архитектурная компания Snøhetta, победившая в международном конкурсе около 10 лет назад. Площадь здания составляет почти 150 тысяч квадратных метров.

Внутри сосредоточены три концертных зала общей вместимостью 4 200 человек.

Самый большой зал, Harmony Hall, вмещает 2 000 зрителей.

Главное фойе театра сделано в белом цвете с яркими красными акцентами и обилием естественного света. Однако центральным элементом всего комплекса стала наружная лестница.

Ее закрученная форма отсылает одновременно к традиционному китайскому вееру, танцевальным движениям, клавишам фортепиано и течению реки Хуанпу. Архитекторы задумывали ее не только как функциональную конструкцию, но и как масштабную общественную скульптуру.

Особое внимание Snøhetta уделила доступности пространства. Авторы проекта хотели, чтобы театр привлекал обычных горожан, которые будут приходить сюда ради прогулок и видов на город.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия внесла изменения в проект кубического здания "Мукааб".