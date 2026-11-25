Неправильное расположение обычного домашнего обогревателя может обернуться серьезным пожаром, сообщает Zakon.kz.

Чтобы снизить риск возгорания, переносные приборы рекомендуют устанавливать исключительно на ровную и твердую поверхность пола, а не на мебель. Об этом пишет издание SlashGear.

Как отмечают авторы, обогреватели не стоит размещать на столах, стульях и других возвышениях. Прибор может случайно опрокинуться из-за неосторожного движения взрослого, ребенка или домашнего животного. При этом даже функция автоматического отключения при падении не гарантирует полной защиты от пожара.

Опасность таких устройств подтверждает статистика Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). Согласно исследованию, в период с 2017 по 2019 год на переносные обогреватели приходилось лишь три процента пожаров, связанных с отоплением жилых домов. Однако именно с ними был связан 41% случаев возгораний с летальным исходом среди таких пожаров.

Специалисты также советуют не ставить обогреватели непосредственно на ковры, если производитель не предусмотрел такую возможность.

Еще одна распространенная ошибка – подключение мощных приборов через удлинители, таймеры и сетевые фильтры. Это может привести к перегреву проводки и возгоранию.

Кроме того, шнур питания не следует прокладывать под ковровыми покрытиями. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск пожара и сделать использование обогревателя безопаснее.

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