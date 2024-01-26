Минтруда о работе казахстанцев в Корее: вопрос решится в течение года

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в СЦК 26 января заявил, что вопрос разрешения казахстанцам на работу в Южной Корее должен решиться в течение года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас Минтруда Казахстана ведет переговоры с Минтруда Кореи. Казахстанская сторона направила свои предложения корейским коллегам. И уже на следующей неделе предстоят технические переговоры.

"Наши предложения будут рассматриваться всеми заинтересованными органами правительства Кореи. После этого это выносится, по их процедуре, на общее рассмотрение. И Казахстан должен включиться в перечень стран, которые будут экспортировать трудящихся в Корею. Всего на сегодня к этой системе присоединены 16 стран. Мы заявились, заявляются и другие страны наравне с нами, мы предполагаем, что в течение года этот вопрос должен быть решен. По срокам решает корейская сторона, точно назвать не могу, но работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле министерств". Аскарбек Ертаев

Для получения разрешения на работу казахстанцы должны будут сдать экзамен на знание корейского языка.

"Создание Центра тестирования планируется в Алматы на базе Центра тестирования КазНУ им. аль-Фараби. Учреждение предназначено для проведения тестирования и имеет необходимую материально-техническую базу, учебные аудитории, оснащено современным компьютерным оборудованием до 500 посадочных мест. Обучение наших казахстанцев планируется проводить уже на базе Многопрофильного колледжа города Конаев. То есть прежде чем выезжать в Южную Корею, будет проводиться обучение, для этого мы также предусмотрели, чтобы колледж имел соответствующее оборудование – техническую и материальную базу. Кроме того, на территории колледжа есть пятиэтажное оборудованное здание, в котором будут проживать обучающиеся". Аскарбек Ертаев

Еще одно требование – медицинский осмотр. Его можно будет пройти в городской больнице Конаева. Штаб полностью укомплектован, общая численность составляет 770 медработников.

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Для стран, с которыми Южная Корея уже работает, она устанавливает квоты, в среднем от двух до пяти тысяч в год. Для Казахстана квоту еще не определили, так как страны находятся на этапе переговоров.

"Требования именно к самому лицу, который желает работать в Корее - пройти курсы корейского языка, быть готовым повысить свою квалификацию по тем специальностям, которые корейские работодатели запрашивают. Никаких других по семейным обстоятельства и так далее нет. Но есть рекомендации возрастные - чтобы до пенсионного возраста и есть требование по медосмотрам, чтобы лицо, которое желает работать, был физически здоров". Аскарбек Ертаев

Если стороны придут к соглашению, то казахстанцы смогут работать на территории Кореи по три года.

В сентябре 2023 года депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев в своем запросе заявил, что казахстанская молодежь, не имея достойной зарплаты на родине, вынуждена работать на черной работе в разных уголках мира. В том числе, в Корее. При этом их трудовые права никак не защищены.