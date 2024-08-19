Туристы из Франции прибыли в Алматинскую область

Музей-заповедник "Танбалы" стал местом притяжения иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.

Туристы съезжаются со всего мира, чтобы разгадать тайны древности. Раньше это место называли "Киели сай" или "священная долина". Только в этой группе заповедника представлено больше 400 наскальных рисунков. Оказалось, что петроглифы музея-заповедника "Танбалы" уже 20 лет состоят в списке наследия ЮНЕСКО.

А в государственном региональном природном парке "Кызылсай" в Мангистауской области фотоловушки зафиксировали животных и птиц из Красной книги.