Юрта из Нукуса попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: uznews.uz
Церемония вручения сертификата представителями компании Guinness World Records прошла 22 августа, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Tashkent Times, юрта находится в комплексе "Ок куш" в узбекском городе Нукусе. Ее диаметр составляет 40,5 метра, а высота – 22 метра. Помимо каракалпакской юрты, в комплекс входят казахские, туркменские, киргизские, башкирские юрты.
Фото: daryo.uz
20 августа в этой юрте проходил ежегодный диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. Здесь планируется проводить разные культурные мероприятия и форумы.
Фото: yuz.uz
В этом же месяце в Книгу рекордов Гиннесса попали испанский фанат Nokia и житель Германии с самой большой коллекцией бас-гитар.
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