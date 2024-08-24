Юрта из Нукуса попала в Книгу рекордов Гиннесса

Церемония вручения сертификата представителями компании Guinness World Records прошла 22 августа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Tashkent Times, юрта находится в комплексе "Ок куш" в узбекском городе Нукусе. Ее диаметр составляет 40,5 метра, а высота – 22 метра. Помимо каракалпакской юрты, в комплекс входят казахские, туркменские, киргизские, башкирские юрты.

Фото: daryo.uz

20 августа в этой юрте проходил ежегодный диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. Здесь планируется проводить разные культурные мероприятия и форумы.

Фото: yuz.uz

В этом же месяце в Книгу рекордов Гиннесса попали испанский фанат Nokia и житель Германии с самой большой коллекцией бас-гитар.