Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Юрта из Нукуса попала в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 18:28 Фото: uznews.uz
Церемония вручения сертификата представителями компании Guinness World Records прошла 22 августа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Tashkent Times, юрта находится в комплексе "Ок куш" в узбекском городе Нукусе. Ее диаметр составляет 40,5 метра, а высота – 22 метра. Помимо каракалпакской юрты, в комплекс входят казахские, туркменские, киргизские, башкирские юрты.

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 18:28

Фото: daryo.uz

20 августа в этой юрте проходил ежегодный диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. Здесь планируется проводить разные культурные мероприятия и форумы.

Юрта, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 18:28

Фото: yuz.uz

В этом же месяце в Книгу рекордов Гиннесса попали испанский фанат Nokia и житель Германии с самой большой коллекцией бас-гитар.

Читайте также

Сингапур
В аэропортах Сингапура для приезжающих ввели контроль за оспой обезьян
Калифорния
Морские львы атаковали пляж в Калифорнии
Алматы, Акмолинская и Алматинская области объединяют усилия для развития туризма
Алматы, Акмолинская и Алматинская области объединяют усилия для развития туризма
Алия Абди
Мирзиёев Шавкат Узбекистан Книга рекордов Гиннесса 2024 год Каракалпакстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: