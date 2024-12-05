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Почему остановили строительство горнолыжного комплекса "Каралма"

строительство горнолыжного комплекса Каралма, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:08 Фото: unsplash
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге 5 декабря 2024 года пообещал достроить проблемный комплекс "Каралма" к 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что пять лет назад в Жуалынском районе началось строительство горнолыжного комплекса "Каралма". Инвесторы вложили в проект несколько миллиардов тенге, но потом у них закончились деньги.

"Задача была как можно больше таких центров открыть в Жамбылской области, чтобы они стали центром притяжения для туристов. У нас рядом Шымкент, недалеко Алматы, есть все возможности увеличить доходы населения от туризма", – сказал Ербол Карашукеев.

Он рассказал, что в середине этого года нашелся инвестор, пожелавший продолжить строительство.

"Эта работа сейчас продолжается. В комплексе "Каралма" будут гостиница, рестораны, бассейн. У инвестора есть деньги и он войдет в долю этого комплекса. В следующем году, я думаю, активная фаза достройки этого комплекса начнется и мы в течение следующего года закончим. С 2026 года уже начнем принимать туристов", – сообщил аким.

Он выразил уверенность, что строительство таких крупных комплексов положительно повлияет на экономику области и позволит жителям региона повысить свои доходы.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области становится больше хороших дорог.

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