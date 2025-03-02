Бразильский карнавал начался в Рио-де-Жанейро

28 февраля в Бразилии началась самая масштабная уличная вечеринка – ежегодный карнавал, сообщает Zakon.kz.

До 8 марта страна будет с упоением веселиться и танцевать самбу. Костюмированные шествия охватили все города Бразилии. Но самый красочный парад проходит в Рио-де-Жанейро. В нем принимают участие сотни тысяч любителей латиноамериканских танцев со всего мира.

Carnival is Here! What Makes It So Unique? 🇧🇷



Every year, Brazil hosts Carnival, one of the world’s largest cultural events. A mix of music, dance, and tradition, it has deep historical roots and regional variations.



Here are some interesting facts about Brazilian Carnival:



🎭… pic.twitter.com/EJH1FnlASz — Ipê City (@ipecity) March 1, 2025

Центральное и одновременно самое известное событие карнавала – парад школ самбы. Ежегодно каждую школу представляет около тысячи танцоров, а жюри из 40 человек выбирает лучшую пару. Примечательно, что он проводится впервые с 2020 года, поскольку уже в 2021 году активно бушевала пандемия COVID-19 и власти южноамериканской страны решили не подвергать соотечественников лишнему риску, отменив проведение торжественных мероприятий.

Действо проходит по всей Бразилии: в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифи и других городах и поселках. Почти все учреждения и магазины по традиции закрылись на время проведения карнавала. Его история берет свое начало в католицизме, проводится за 40 дней до Пасхи и связан он с началом Великого поста, в ходе которого верующим запрещается употреблять в пищу мясо и другие продукты животного происхождения.

В то же время у Папы Римского Франциска произошел новый приступ бронхоспазма. Сейчас, по мнению врачей, опасность миновала, но понтифик остается под наблюдением.