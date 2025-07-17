Озеро растет: в 2025 году Балхаш прибавил более 30 см уровня

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 17 июля 2025 года, поделились хорошей новостью. Как оказалось, в первом полугодии уровень озера Балхаш вырос в среднем на 32 см – с 341,55 м по Балтийской системе до 341,87 м, сообщает Zakon.kz.

Также специалисты пояснили, что с начала года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 8,52 млрд кубометров воды.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8 млрд кубометров.

В общей сложности, продолжили в ведомстве, в этом году из Капшагайского водохранилища в озеро планируется направить 12 млрд кубометров воды.

Объем воды в Балхаше во многом зависит от трансграничной реки Или, сток которой регулируется Капшагайским водохранилищем.

Само водохранилище в этом году второй год подряд наполнилось на 100%.

Напомним, что год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет. Наполнение Капшагайского водохранилища позволило полностью обеспечить водой в вегетационный период Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения Алматинской области.

"Вопросу сохранения Балхаша уделено повышенное внимание". Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

9 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время награждения работников водного хозяйства заявил, что вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития страны. По его словам, необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды.