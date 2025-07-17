#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
526.5
611.64
6.72
События

Озеро растет: в 2025 году Балхаш прибавил более 30 см уровня

хорошие новости, Балхаш, поднялся, рост, вода, Казахстан, озера, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:16 Фото: gov.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана сегодня, 17 июля 2025 года, поделились хорошей новостью. Как оказалось, в первом полугодии уровень озера Балхаш вырос в среднем на 32 см – с 341,55 м по Балтийской системе до 341,87 м, сообщает Zakon.kz.

Также специалисты пояснили, что с начала года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 8,52 млрд кубометров воды.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8 млрд кубометров.

В общей сложности, продолжили в ведомстве, в этом году из Капшагайского водохранилища в озеро планируется направить 12 млрд кубометров воды.

Объем воды в Балхаше во многом зависит от трансграничной реки Или, сток которой регулируется Капшагайским водохранилищем.

Само водохранилище в этом году второй год подряд наполнилось на 100%.

Напомним, что год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет. Наполнение Капшагайского водохранилища позволило полностью обеспечить водой в вегетационный период Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения Алматинской области.

"Вопросу сохранения Балхаша уделено повышенное внимание".Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:16
"Дубай, отдыхай" и "Где спасатели?": рекордный Балхаш вызвал споры в Казнете

9 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время награждения работников водного хозяйства заявил, что вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития страны. По его словам, необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Опасная погода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
00:05, 17 июля 2025
Опасная погода: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
На курганах Баянаула археологи нашли редкие артефакты эпохи сакских племен
События
22:40, 16 июля 2025
На курганах Баянаула археологи нашли редкие артефакты эпохи сакских племен
В Казахстане стартовало строительство крупнейшего внутреннего сухого порта
События
19:58, 16 июля 2025
В Казахстане стартовало строительство крупнейшего внутреннего сухого порта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: