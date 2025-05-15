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Туризм

Дикая красота и тишина: пять уединенных локаций Казахстана для путешествия

Кургалжынский заповедник , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 23:38 Фото: kazgeo.kz
Казахстан все чаще привлекает внимание путешественников не только знаменитыми ландшафтами и памятниками, но и малоизвестными уголками, скрытыми от массового туризма, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК 15 мая сообщили о пяти уникальных направлениях, которые позволят взглянуть на страну с неожиданной стороны.

  • ⁠Горы Тарбагатай (ВКО и Абайская область)

Уединенные и живописные горы на востоке страны, славящиеся петроглифами, пастбищами и дикой природой. Местность интересна как для треккинга, так и для этнотуризма – здесь сохранился традиционный уклад кочевых сообществ.

  • Кургалжынский заповедник (Акмолинская область)

Всего в двух часах езды от Астаны находится самая северная в мире гнездовая колония фламинго. Заповедник входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана". Весной и летом здесь можно наблюдать не только фламинго, но и сотни других редких видов птиц.

  • Северный маршрут Мангистау (Мангистауская область)

Менее известное направление региона, включающее такие уникальные объекты, как обвал Жыгылган, каньон Капамсай, долина шаров Торыш и подземные мечети Султан-Упе и Шакпак-Ата. Основной точкой маршрута является визит-центр Сартас, предоставляющий все необходимые туристские услуги.

  • Пещеры и ущелья Южного Казахстана

Пещера Акмешит (Туркестанская область) – огромная карстовая полость с естественным сводом, через который проникает дневной свет. Ущелье Сайрам-Су (Туркестанская область) – живописная часть Западного Тянь-Шаня с чистейшей горной рекой и смотровыми площадками.

  • Тургеньское ущелье и водопады (Алматинская область)

Менее известное среди иностранных туристов место, сочетающее доступность (всего 90 км от Алматы) с природным великолепием. Здесь расположены альпийские луга, арчовые леса, оленеводческие фермы и несколько водопадов, включая Медвежий.

Ранее сообщалось, что опубликован первый официальный гастрогид Алматы.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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