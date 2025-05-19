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Туризм

Алматинские маки восхитили мир

Маки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 08:52 Фото: Zakon.kz
Телерадиокомпания "Мир 24" показала всему миру маки, цветущие в предгорьях Алматы, сообщает Zakon.kz.

Однако первой, кто поделилась фотографиями цветущих маковых полей в Алматы стала журналист Zakon.kz. Свое видение цветения маков показала и корреспондент телерадиокомпании "МИР 24".

"Маки хорошо растут в степях, полупустынных и пустынных местностях, а также на сухих склонах гор. В пределах Алматинской области маки цветут большими полями, их можно увидеть вдоль реки, если поедете в сторону Капчагая, а также в городе Алматы, если поедете в Алатауский район, в сторону Бурундая", – поделилась младший научный сотрудник лаборатории цветочно-декоративных растений Института ботаники и фитоинтродукции Жулдыз Изатулла.

Также со слов эксперта стало известно, что в Казахстане в Красную книгу занесен лишь один вид маков – это мак тоненький. Этот мак встречается в Карагандинской области и охраняется в заповеднике Каркаралы.

Вблизи Алматы можно встретить несколько видов семейства маковых. Им вымирание не грозит, отмечают специалисты. При этом срывать цветы не советуют. Букет попросту не доживет до вазы настолько эти растения нежные и хрупкие.

На днях альпинист Кайырбек Алибек доставил Конституцию Казахстана на вершину Айленд Пик в Гималаях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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