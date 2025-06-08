Израиль объявили полностью безопасным для туристов
Фото: pexels
Как заявил в интервью ТАСС генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар, опасных для туристов зон в Израиле больше не осталось, в том числе и на севере страны, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, в силе остается только рекомендация избегать опасных районов.
"Сегодня у нас в стране нет места, где было бы опасно находиться, включая северную часть Израиля, где были проблемы с "Хезболлой", Ливаном, Сирией. Теперь туристы туда возвращаются: даже когда выпал снег на горе Хермон, находящейся на северной границе Израиля, там катались на лыжах", – сказал Шахар.
Ранее мы писали о том, что Израиль не пускает к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту. Параллельно с этим Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня.
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