Израиль объявили полностью безопасным для туристов

Фото: pexels

Как заявил в интервью ТАСС генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар, опасных для туристов зон в Израиле больше не осталось, в том числе и на севере страны, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в силе остается только рекомендация избегать опасных районов. "Сегодня у нас в стране нет места, где было бы опасно находиться, включая северную часть Израиля, где были проблемы с "Хезболлой", Ливаном, Сирией. Теперь туристы туда возвращаются: даже когда выпал снег на горе Хермон, находящейся на северной границе Израиля, там катались на лыжах", – сказал Шахар. Ранее мы писали о том, что Израиль не пускает к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту. Параллельно с этим Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: