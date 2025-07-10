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Туризм

Пассажиры знаменитой авиакомпании застряли на острове посреди Атлантического океана

Океан, небо, вода, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 04:59 Фото: pixabay
У американского самолета авиакомпании Delta возникли проблемы с двигателем во время трансатлантического перелета, и он приземлился на острове посреди океана, что привело к более чем 31-часовой задержке рейса, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, рейс Мадрид-Нью-Йорк был вынужден приземлиться на небольшом острове Терсейра, Азорские острова. Рейс 127 вылетел из Мадрида 6 июля в Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, но ему "пришлось совершить посадку из-за обнаружения механической проблемы с двигателем".

По данным Delta, на борту Airbus A330 находились 282 пассажира и 13 членов экипажа.

Пассажиры и члены экипажа "высадились по трапу в TER" и "разместились на ночь в местных гостиницах, где им было предоставлено питание", добавила авиакомпания.

В понедельник их вывезли с острова Азорский архипелаг Португалии на новом самолете.

"Рейс благополучно приземлился, и мы искренне приносим извинения нашим клиентам за произошедшее и задержку поездки", – заявили в Delta.

Ранее после критики главы государства в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера.

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Аксинья Титова
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