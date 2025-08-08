Женщина, ослепшая после коктейля на Бали, предупредила туристов об опасности

Канадка предупреждает пользователей социальных сетей об опасности алкоголя с добавлением метанола. После употребления такого напитка она потеряла зрение на Бали, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, канадка, потерявшая зрение после употребления токсичного коктейля во время отдыха на Бали, теперь призывает пользователей социальных сетей быть осторожнее с алкоголем.

"Он ничем не отличается по запаху и вкусу от того алкоголя, который мы обычно пьем", – сказала Эшли Кинг, ослепшая на Бали туристка.

Хотя метанол, прозрачный и бесцветный, он чрезвычайно токсичен для человека и используется в бензине, растворителях для красок и стеклоочистительных жидкостях.

"Всего 30 миллилитров или один укол могут убить, а 15 миллилитров могут вызвать слепоту, отказ органов, повреждение печени и даже головного мозга", – предупредила девушка.

Это вещество обычно используется для увеличения поставок дешевого алкоголя в некоторых странах и продается барам и отелям с целью получения прибыли.

Кинг посетила Бали в 2011 году, перед поступлением в колледж, и пила там коктейли с водкой в дорогом баре. Следующие два дня она страдала от сильного похмелья, но не обращала на него внимания, пока не добралась до Новой Зеландии и не уснула. Проснувшись, она обнаружила, что в ее комнате ничего нет.

Ее срочно доставили в больницу, где уровень метанола в ее крови был настолько высоким, что врачи были шокированы, увидев ее в сознании.

Первые симптомы могут напоминать похмелье, включая головокружение, тошноту и рвоту, в течение 72 часов они могут смениться затуманенным зрением, затрудненным дыханием и сильной болью в животе. Врачи утверждают, что отравление метанолом можно вылечить, если обратиться за медицинской помощью в течение 10-30 часов. Удивительно, но употребление алкоголя может помочь вывести метанол из организма.

Статистика показывает, что в Азии самая высокая распространенность отравления метанолом наблюдается в таких странах, как Индонезия, Индия, Камбоджа, Вьетнам и Филиппины.

